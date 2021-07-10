На Камчатке возобновили поисковые работы после крушения самолёта Ан-26
Пока в них не стали задействовать вертолёты, так как мешает боковой ветер. Ранее был обнаружен чёрный ящик, поиски второго бортового самописца продолжаются.
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На месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 недалеко от посёлка Палана возобновлены поисковые работы, сообщили ТАСС в администрации посёлка.
"Поисковые работы возобновлены, убыла наземная группировка. Вертолёты пока не привлекаются — сильный боковой ветер", — сказали в пресс-службе.
Напомним, в пятницу спасатели наконец добрались до скалы, где произошло крушение. На склоне сопки вблизи посёлка Палана был найден чёрный ящик. Поиски второго бортового самописца продолжаются. В поисковой операции 9 июля задействовали 72 человека и 14 единиц техники. Самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Выживших нет. Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших. Поиски на месте крушения велись в прибрежной полосе, а также на сопке, где находится часть обломков. К работам привлекались спасатели, водолазы. Также задействовали вертолёты, плавсредства.
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