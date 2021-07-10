Украинское Минобороны обвинило Россию во взломе сайта ВМС Украины

В Министерстве обороны Украины уверены, что взлом сайта Военно-морских сил Незалежной осуществили хакеры из России. В ведомстве подчеркнули, что таким образом россияне хотели повторить с веб-порталом "казус Defender".

"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля. 9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-морских сил Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении украинского Минобороны.

В ведомстве пояснили, что сайт временно перестал работать из-за наличия уязвимостей фреймворка, использованного для создания портала. Так также добавили, что DDoS-атаки осуществлялись и на официальный веб-портал Министерства обороны Украины.

Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время. Пока же при входе на портал появляется надпись, что к нему не удаётся получить доступ.

Отметим, что сайт ВМС Украины перестал работать 9 июля. Вместо всех новостей на главной странице была размещена фотография Джокера и одинаковый текст. Позже ответственность за инцидент на себя взял хакер Джокер ДНР, пообещав выложить списки участников морских учений Sea Breeze.