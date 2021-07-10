Украинское Минобороны обвинило Россию во взломе сайта ВМС Украины
Примечательно, что ответственность за инцидент уже взял на себя хакер Джокер ДНР, пообещав выложить в Сеть данные участников Sea Breeze.
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В Министерстве обороны Украины уверены, что взлом сайта Военно-морских сил Незалежной осуществили хакеры из России. В ведомстве подчеркнули, что таким образом россияне хотели повторить с веб-порталом "казус Defender".
"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля. 9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-морских сил Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении украинского Минобороны.
В ведомстве пояснили, что сайт временно перестал работать из-за наличия уязвимостей фреймворка, использованного для создания портала. Так также добавили, что DDoS-атаки осуществлялись и на официальный веб-портал Министерства обороны Украины.
Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время. Пока же при входе на портал появляется надпись, что к нему не удаётся получить доступ.
Отметим, что сайт ВМС Украины перестал работать 9 июля. Вместо всех новостей на главной странице была размещена фотография Джокера и одинаковый текст. Позже ответственность за инцидент на себя взял хакер Джокер ДНР, пообещав выложить списки участников морских учений Sea Breeze.
А ранее Лайф рассказывал, что издание Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов не нарушена и никакие данные не украдены.
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