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Уведомления отключены

Названы функции смартфона, о которых люди даже не подозревали

Одной из самых полезных является гостевой режим. Он выручит, если владелец даёт кому-то свой телефон, но не готов открывать данные для общего обозрения.

10 июля, 01:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В смартфонах существуют функции, о которых люди даже не догадываются. Одной из таких полезностей является создание ссылок для контактов, которые можно вынести на рабочий стол смартфона и звонить одним кликом. А для ускорения работы приложений можно форсировать работу анимации. Об этом рассказал директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев в беседе с агентством "Прайм".

Так, чтобы ускорить работу анимации, нужно войти в режим разработчика, который зачастую активируется нажатием семь раз на номер сборки смартфона, а после найти несколько пунктов анимации и ускорить их в два раза, отметил эксперт. Кроме того, в разделе специальных возможностей можно активировать функцию "воспроизведение текста смартфоном". Она будет полезна тем, кто любит читать, например статьи, но был бы не против их послушать.

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И, наконец, одной из самых полезных функций является гостевой режим. Он выручит, когда владелец даёт кому-то свой смартфон, но не готов открывать свои данные для общего обозрения.

"Создать такой режим можно при открытии шторки уведомлений и нажатии на иконку пользователя — достаточно выбрать "добавить гостя", — рассказал эксперт.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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