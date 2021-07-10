Названы функции смартфона, о которых люди даже не подозревали

В смартфонах существуют функции, о которых люди даже не догадываются. Одной из таких полезностей является создание ссылок для контактов, которые можно вынести на рабочий стол смартфона и звонить одним кликом. А для ускорения работы приложений можно форсировать работу анимации. Об этом рассказал директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев в беседе с агентством "Прайм".

Так, чтобы ускорить работу анимации, нужно войти в режим разработчика, который зачастую активируется нажатием семь раз на номер сборки смартфона, а после найти несколько пунктов анимации и ускорить их в два раза, отметил эксперт. Кроме того, в разделе специальных возможностей можно активировать функцию "воспроизведение текста смартфоном". Она будет полезна тем, кто любит читать, например статьи, но был бы не против их послушать.

И, наконец, одной из самых полезных функций является гостевой режим. Он выручит, когда владелец даёт кому-то свой смартфон, но не готов открывать свои данные для общего обозрения.

"Создать такой режим можно при открытии шторки уведомлений и нажатии на иконку пользователя — достаточно выбрать "добавить гостя", — рассказал эксперт.