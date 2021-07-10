Владельцев квартир хотят наказывать за шумных гостей и арендаторов

"Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника", — пояснила агентству адвокат Гузель Жубарова.

По её словам, владелец квартиры также должен сообщать соседям о начале ремонтных работ. В свою очередь, управляющий партнёр юридической компании "Генезис" Артём Денисов уточнил, что поправки носят ярко выраженный социальный характер и призваны защитить интересы жильцов в многоквартирном доме. По его словам, это даст дополнительные рычаги воздействия на собственников, если их квартиросъёмщики ведут себя некорректно. Однако юрист полагает, что это также повлечёт за собой и более строгий отбор нанимателей, что усложнит поиск подходящего жилья и повысит стоимость аренды.