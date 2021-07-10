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Владельцев квартир хотят наказывать за шумных гостей и арендаторов

Эксперты полагают, что это повлечёт за собой более строгий отбор нанимателей, что усложнит поиск подходящего жилья и повысит стоимость сделок.

10 июля, 01:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Госдуме разработали поправки в Жилищный кодекс, согласно которым за шумных арендаторов и гостей предлагается наказывать владельцев квартир. Проект уже опубликован на сайте нижней палаты парламента, сообщает РИА "Новости".

"Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника", — пояснила агентству адвокат Гузель Жубарова.

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По её словам, владелец квартиры также должен сообщать соседям о начале ремонтных работ. В свою очередь, управляющий партнёр юридической компании "Генезис" Артём Денисов уточнил, что поправки носят ярко выраженный социальный характер и призваны защитить интересы жильцов в многоквартирном доме. По его словам, это даст дополнительные рычаги воздействия на собственников, если их квартиросъёмщики ведут себя некорректно. Однако юрист полагает, что это также повлечёт за собой и более строгий отбор нанимателей, что усложнит поиск подходящего жилья и повысит стоимость аренды.

Ранее Лайф писал, чем опасны формальные договоры между владельцем жилья и арендатором по причине небольшого желания хозяев недвижимости и временных жильцов афишировать перед государством финансовые условия аренды.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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