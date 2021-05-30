Какую компенсацию можно получить от соседа-курильщика
Граждане России имеют право требовать компенсацию от курящих соседей, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды. Насколько хлопотно попытаться получить компенсацию и стоит ли тратить время и силы, чтобы привлечь курильщиков к ответу, разбирался Лайф.
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В России существует несколько законов, которые должны защищать граждан от сигаретного дыма. Прежде всего это "антитабачный" закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. ("Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"); Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09. 2020 г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и санитарные правила (СанПиН 2.1.6.1032-01). Согласно этим нормативным актам, наряду с вокзалами, пляжами, детскими площадками, торговыми точками, рабочими местами и даже сенокосами россиянам запрещено курить и на балконе своей квартиры.
Однако по факту, хотя запреты на курение и установлены, исполняют требования законов далеко не все и не всегда. Как показывает судебная практика, в тех случаях, когда граждане всё же обращаются в суд за защитой своих интересов, им приходится доказывать, что факт курения был, что курильщик своими действиями умышленно нарушал закон и что сигаретный дым в сложившейся ситуации мог оказать вредное влияние на их здоровье. На всё это уходят месяцы, а иногда и годы, что не может удовлетворять россиян.
— В России судебное разбирательство конфликта между соседями — это некая крайняя мера, и она не носит массовый характер, — рассказал заведующий "Западной коллегией адвокатов Москвы" Александр Инютин. — Это связано ещё и с тем, что упрощённого порядка рассмотрения подобных жалоб не предусмотрено, а значит, потерпевшей стороне приходится самостоятельно собирать и предъявлять суду доказательства того, что её права и законные интересы были нарушены. Без специальной подготовки это сделать крайне непросто. Поэтому многие россияне, даже если и страдают от чужого курения, предпочитают экономить своё время и не тратить нервы на привлечение к ответу нарушителей закона.
Действительно, при обзоре судебных решений первое, что бросается в глаза, это срок, в течение которого происходит разбирательство.
Так, по иску жителя Новосибирска к своему соседу-курильщику точку в вопросе поставил только Верховный суд (дело № 67-КГ17-16), и произошло это почти через два года с даты подачи иска. А по аналогичному иску пенсионерки из Красноярска потребовалось чуть больше года (дело № 33-12165/2018).
При этом в первом случае Верховный суд РФ взыскал 5 тыс. рублей компенсации морального вреда вместо требуемых истцом 250 тыс. рублей, а во втором деле Красноярский краевой суд взыскал 10 тыс. рублей.
— Из опыта своей практики могу сказать, что россияне, которые страдают от соседского табачного дыма, по большей части предпочитают использовать досудебные методы урезонивания своих соседей, — замечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Речь, конечно, не идёт о каких-либо противоправных действиях. Обычно самым эффективным способом является обращение к участковому или в пожарный надзор. Но это работает только в случае, если полиции или пожарному инспектору такое обращение спускается от их непосредственного начальства.
Строго по закону в случае получения жалобы участковый или пожарный инспектор должны провести проверку, и в случае подтверждения фактов (наличия видеозаписи, показаний очевидцев и т.д.) они должны составить материал для штрафа с балконного курильщика по ст. 6.24 КоАП РФ. Но в современных реалиях это происходит только тогда, когда жалоба (с приложением доказательств правонарушения) подана через сайт госуслуг (то есть она зафиксирована в единой базе, и ответ на неё давать придётся) либо через официальный приём у полицейского начальства.
В ст. 42 Конституции РФ указано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. А в законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" указано, что граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания (ст. 10 закона № 52-ФЗ). Но, к сожалению, некоторые россияне не очень озабочены здоровьем тех, кто не по своей воле вынужден вдыхать табачный дым.
Очевидно, с учётом того, что в России количество граждан, приверженных здоровому образу жизни, растёт, можно предположить увеличение количества различного рода разбирательств между соседями-курильщиками и остальными жителями многоквартирных домов.
Конечно, обнародованная Верховным судом РФ позиция будет иметь значение для формирования некоего единого правового подхода у судей обычных судов, и это в теории должно привести к тому, что дела против курильщиков будут рассматриваться быстрее. А что касается материального возмещения вреда, то в законе закреплено, что суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 ГК РФ), но так как вопрос конкретной оценки размера возможных выплат нигде не регламентирован, то, скорее всего, рассчитывать на большие суммы, даже при выигрыше иска, россиянам не приходится.
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