Какую компенсацию можно получить от соседа-курильщика

В России существует несколько законов, которые должны защищать граждан от сигаретного дыма. Прежде всего это "антитабачный" закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. ("Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"); Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09. 2020 г. "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и санитарные правила (СанПиН 2.1.6.1032-01). Согласно этим нормативным актам, наряду с вокзалами, пляжами, детскими площадками, торговыми точками, рабочими местами и даже сенокосами россиянам запрещено курить и на балконе своей квартиры.

Однако по факту, хотя запреты на курение и установлены, исполняют требования законов далеко не все и не всегда. Как показывает судебная практика, в тех случаях, когда граждане всё же обращаются в суд за защитой своих интересов, им приходится доказывать, что факт курения был, что курильщик своими действиями умышленно нарушал закон и что сигаретный дым в сложившейся ситуации мог оказать вредное влияние на их здоровье. На всё это уходят месяцы, а иногда и годы, что не может удовлетворять россиян.

— В России судебное разбирательство конфликта между соседями — это некая крайняя мера, и она не носит массовый характер, — рассказал заведующий "Западной коллегией адвокатов Москвы" Александр Инютин. — Это связано ещё и с тем, что упрощённого порядка рассмотрения подобных жалоб не предусмотрено, а значит, потерпевшей стороне приходится самостоятельно собирать и предъявлять суду доказательства того, что её права и законные интересы были нарушены. Без специальной подготовки это сделать крайне непросто. Поэтому многие россияне, даже если и страдают от чужого курения, предпочитают экономить своё время и не тратить нервы на привлечение к ответу нарушителей закона.

Действительно, при обзоре судебных решений первое, что бросается в глаза, это срок, в течение которого происходит разбирательство.

Так, по иску жителя Новосибирска к своему соседу-курильщику точку в вопросе поставил только Верховный суд (дело № 67-КГ17-16), и произошло это почти через два года с даты подачи иска. А по аналогичному иску пенсионерки из Красноярска потребовалось чуть больше года (дело № 33-12165/2018).

При этом в первом случае Верховный суд РФ взыскал 5 тыс. рублей компенсации морального вреда вместо требуемых истцом 250 тыс. рублей, а во втором деле Красноярский краевой суд взыскал 10 тыс. рублей.

— Из опыта своей практики могу сказать, что россияне, которые страдают от соседского табачного дыма, по большей части предпочитают использовать досудебные методы урезонивания своих соседей, — замечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Речь, конечно, не идёт о каких-либо противоправных действиях. Обычно самым эффективным способом является обращение к участковому или в пожарный надзор. Но это работает только в случае, если полиции или пожарному инспектору такое обращение спускается от их непосредственного начальства.

Строго по закону в случае получения жалобы участковый или пожарный инспектор должны провести проверку, и в случае подтверждения фактов (наличия видеозаписи, показаний очевидцев и т.д.) они должны составить материал для штрафа с балконного курильщика по ст. 6.24 КоАП РФ. Но в современных реалиях это происходит только тогда, когда жалоба (с приложением доказательств правонарушения) подана через сайт госуслуг (то есть она зафиксирована в единой базе, и ответ на неё давать придётся) либо через официальный приём у полицейского начальства.

В ст. 42 Конституции РФ указано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. А в законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" указано, что граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания (ст. 10 закона № 52-ФЗ). Но, к сожалению, некоторые россияне не очень озабочены здоровьем тех, кто не по своей воле вынужден вдыхать табачный дым.

Очевидно, с учётом того, что в России количество граждан, приверженных здоровому образу жизни, растёт, можно предположить увеличение количества различного рода разбирательств между соседями-курильщиками и остальными жителями многоквартирных домов.