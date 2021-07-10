В МВД предложили вынести за пределы РФ подготовку мигрантами документов для патентов на работу

Процесс оформления мигрантами документов для получения патента на работу могут вынести за пределы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента, что позволит исключить проникновение в РФ потенциальных нарушителей и свести к минимуму число нелегальных посреднических структур", — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что такая мера позволит ускорить все процедуры и исключить въезд в страну возможных нарушителей. Сам процесс будет организован на базе ресурсов ведомства. Сейчас для получения патента на работу необходимо предоставить целый ряд документов: паспорт, миграционную карту с соответствующей отметкой, медицинскую справку об отсутствии различных заболеваний, в том числе ВИЧ, полис ДМС, а также подтвердить своё владение русским языком. В МВД отметили, что получение иностранцами этого перечня документов на территории родной страны поможет ускорить процесс оформления патента в РФ.