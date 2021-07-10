Вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах
Иммунизацию препаратом центра Чумакова можно сделать уже с сегодняшнего дня.
Фото © Кovivak.ru
В столице снова появилась антикоронавирусная вакцина "Ковивак". Жители могут привиться ею в 14 павильонах "Здоровая Москва", сообщает мэрия города. Также уточняется, что вакцинацию можно пройти бесплатно и без записи. Количество препарата в медицинских пунктах ограниченное (не более 850 доз).
Прививку можно сделать в Фестивальном парке, парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике "Царицыно", парке Олимпийской Деревни, сквере на улице Дружбы (у Посольства КНР), парке "Перовский", ландшафтном заказнике "Тёплый стан", сквере у культурного центра "Вдохновение", парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке "Северное Тушино", Гончаровском парке.
Ранее в центре имени Чумакова сообщили, что российская антиковидная вакцина "Ковивак" эффективна против штамма коронавируса "дельта".
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