Вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах

В столице снова появилась антикоронавирусная вакцина "Ковивак". Жители могут привиться ею в 14 павильонах "Здоровая Москва", сообщает мэрия города. Также уточняется, что вакцинацию можно пройти бесплатно и без записи. Количество препарата в медицинских пунктах ограниченное (не более 850 доз).