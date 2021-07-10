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Вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Иммунизацию препаратом центра Чумакова можно сделать уже с сегодняшнего дня.

10 июля, 08:00
<p>Фото © <a href="https://kovivak.ru/centr-chumakova-do-konca-iyunya-otpravit-1-mln-doz-kovivak/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кovivak.ru</a></p>

Фото © Кovivak.ru

В столице снова появилась антикоронавирусная вакцина "Ковивак". Жители могут привиться ею в 14 павильонах "Здоровая Москва", сообщает мэрия города. Также уточняется, что вакцинацию можно пройти бесплатно и без записи. Количество препарата в медицинских пунктах ограниченное (не более 850 доз).

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Прививку можно сделать в Фестивальном парке, парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике "Царицыно", парке Олимпийской Деревни, сквере на улице Дружбы (у Посольства КНР), парке "Перовский", ландшафтном заказнике "Тёплый стан", сквере у культурного центра "Вдохновение", парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке "Северное Тушино", Гончаровском парке.

Ранее в центре имени Чумакова сообщили, что российская антиковидная вакцина "Ковивак" эффективна против штамма коронавируса "дельта".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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