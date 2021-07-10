Власти Кубани сообщили о многотысячном штрафе для непривитых туристов
Противников вакцинации могут привлечь к административной ответственности, если прививка не будет сделана в течение трёх суток с момента заселения в отель.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Непривитые туристы, прибывшие в августе на курорты Краснодарского края, при наличии отрицательного ПЦР-теста должны будут пройти вакцинацию от коронавируса в течение трёх дней с момента заселения в отель. В ином случае путешественников могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации региона.
"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.
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Отметим, что эта мера не распространяется на граждан, которые переболели CoViD-19 в течение полугода до момента заселения, имеют медицинский отвод от прививки (в этом случае необходимо предоставить соответствующий документ и отрицательный ПЦР-тест), а также на уже прошедших хотя бы первый этап вакцинации туристов.
Ранее сообщалось, что на курорты Кубани с 1 августа пустят непривитых от ковида россиян, но с условием. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
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