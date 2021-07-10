Власти Кубани сообщили о многотысячном штрафе для непривитых туристов

Непривитые туристы, прибывшие в августе на курорты Краснодарского края, при наличии отрицательного ПЦР-теста должны будут пройти вакцинацию от коронавируса в течение трёх дней с момента заселения в отель. В ином случае путешественников могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации региона.

"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Отметим, что эта мера не распространяется на граждан, которые переболели CoViD-19 в течение полугода до момента заселения, имеют медицинский отвод от прививки (в этом случае необходимо предоставить соответствующий документ и отрицательный ПЦР-тест), а также на уже прошедших хотя бы первый этап вакцинации туристов.