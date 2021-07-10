Далай-лама призвал людей объединиться в борьбе с пандемией ковида

Пандемия CoViD-19 — общемировая проблема, и, чтобы её решить, необходимо всем государствам осознать взаимозависимость и ответственность семи миллиардов людей на Земле, заявил далай-лама индийским медикам в ответ на вопрос о глобальной солидарности и обмене вакцинами.

"Это напрямую связано с пониманием единства всего семимиллиардного населения Земли, с пониманием того, что мы должны научиться жить сообща на этой планете. Думать "моё государство", "мой народ", "моя группа" — это устаревшее, узколобое мышление", — сказал далай-лама на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".

Духовный лидер буддистов призвал обратить внимание на то, что современные учёные называют людей "общественными животными". Эта аналогия позволяет увидеть, что остальные члены группы являются основой для выживания, успешной и счастливой жизни индивида. Он добавил, что стоит совершенствовать систему образования, дополнив её духовными ценностями, развитием каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия).

"Сегодня мы отчётливо видим, что будущее человека с севера зависит от человека с юга, и наоборот. Другие люди — наши братья и сёстры. Нам необходимо осознать, что все семь миллиардов населения планеты едины", — подчеркнул далай-лама.