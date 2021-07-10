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Далай-лама призвал людей объединиться в борьбе с пандемией ковида

Духовный лидер буддистов отметил, что стоит совершенствовать систему образования, дополнив её развитием каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия).

10 июля, 04:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/savetibetrussia/photos/4138374956175216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фонд "Сохраним Тибет"</a></p>

Фото © Facebook / Фонд "Сохраним Тибет"

Пандемия CoViD-19 — общемировая проблема, и, чтобы её решить, необходимо всем государствам осознать взаимозависимость и ответственность семи миллиардов людей на Земле, заявил далай-лама индийским медикам в ответ на вопрос о глобальной солидарности и обмене вакцинами.

"Это напрямую связано с пониманием единства всего семимиллиардного населения Земли, с пониманием того, что мы должны научиться жить сообща на этой планете. Думать "моё государство", "мой народ", "моя группа" — это устаревшее, узколобое мышление", — сказал далай-лама на онлайн-встрече с индийскими врачами и фармацевтами, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".

Далай-лама произнёс мантру, защищающую от CoViD-19

Далай-лама произнёс мантру, защищающую от CoViD-19

Духовный лидер буддистов призвал обратить внимание на то, что современные учёные называют людей "общественными животными". Эта аналогия позволяет увидеть, что остальные члены группы являются основой для выживания, успешной и счастливой жизни индивида. Он добавил, что стоит совершенствовать систему образования, дополнив её духовными ценностями, развитием каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия).

"Сегодня мы отчётливо видим, что будущее человека с севера зависит от человека с юга, и наоборот. Другие люди — наши братья и сёстры. Нам необходимо осознать, что все семь миллиардов населения планеты едины", — подчеркнул далай-лама.

Ранее Лайф писал, что далай-лама сделал прививку от коронавируса. Он назвал пандемию следствием накопленной людьми негативной кармы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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