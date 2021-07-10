В Афганистане рассказали о содержащихся в местных тюрьмах россиянах

В тюрьмах Афганистана содержатся граждане России. Соответствующее заявление сделал советник президента страны по национальной безопасности Хамдулла Мохиб в эфире телеканала "Россия 24".

Мохиб заявил, что Афганистан не ожидает какой-либо специальной поддержки от России, но высказал желание общего понимания угрозы.

"Тогда каждый будет выполнять свою часть работы… У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", — сказал он.

Каким образом россияне попали в афганские тюрьмы, Мохиб не уточнил. Также он не стал рассказывать, имеют ли они какое-то отношение к экстремистским группировкам, действующим на территории Афганистана.