В Афганистане рассказали о содержащихся в местных тюрьмах россиянах
Каким образом граждане РФ попали в заключение и причастны ли они к экстремистским группировкам, не уточняется.
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В тюрьмах Афганистана содержатся граждане России. Соответствующее заявление сделал советник президента страны по национальной безопасности Хамдулла Мохиб в эфире телеканала "Россия 24".
Мохиб заявил, что Афганистан не ожидает какой-либо специальной поддержки от России, но высказал желание общего понимания угрозы.
"Тогда каждый будет выполнять свою часть работы… У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", — сказал он.
Каким образом россияне попали в афганские тюрьмы, Мохиб не уточнил. Также он не стал рассказывать, имеют ли они какое-то отношение к экстремистским группировкам, действующим на территории Афганистана.
Ранее Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом. Однако, делая это заявление, Хамдулла Мохиб отметил, что это не должно привести к вмешательству во внутренние дела страны.
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