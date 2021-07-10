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В Афганистане рассказали о содержащихся в местных тюрьмах россиянах

Каким образом граждане РФ попали в заключение и причастны ли они к экстремистским группировкам, не уточняется.

10 июля, 03:42
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Фото © flickr / Vladimir Varfolomeev

В тюрьмах Афганистана содержатся граждане России. Соответствующее заявление сделал советник президента страны по национальной безопасности Хамдулла Мохиб в эфире телеканала "Россия 24".

Мохиб заявил, что Афганистан не ожидает какой-либо специальной поддержки от России, но высказал желание общего понимания угрозы.

"Тогда каждый будет выполнять свою часть работы… У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", — сказал он.

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Каким образом россияне попали в афганские тюрьмы, Мохиб не уточнил. Также он не стал рассказывать, имеют ли они какое-то отношение к экстремистским группировкам, действующим на территории Афганистана.

Ранее Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом. Однако, делая это заявление, Хамдулла Мохиб отметил, что это не должно привести к вмешательству во внутренние дела страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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