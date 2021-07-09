Отчаянный разворот : Что пишут западные СМИ о встрече талибов в Москве и поражении США в Афганистане Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян – о том, почему западная пресса считает вывод американских войск позором и лелеет надежду, что Китай и Россия наступят на афганские грабли 9 июля, 15:56 Фото © John Moore/Getty Images

Западная пресса продолжает обсуждать вывод американских войск из Афганистана. И, по мнению некоторых изданий, особо обсуждать тут нечего – Вашингтон все сделал правильно. «В другой момент истории страны речь Байдена и вывод войск из Афганистана могли всколыхнуть американскую политику. Но сейчас, когда американцы борются с коронавирусом, пытаются завершить 18-месячный период экономических потрясений, противостоят расовым проблемам и политическому расколу, вопрос о выводе войск даже не вызывает особых дебатов между республиканцами и демократами в Конгрессе. Опросы показывают, что избиратели обеих партий поддерживают уход из Афганистана», - пишет The New York Times.

Однако есть и другие точки зрения. «Самая долгая война США заканчивается их сокрушительным поражением», - гласит заголовок статьи в авторитетнейшем британском издании Economist. И под поражением тут имеется в виду не столько сам вывод – он действительно был неизбежен – сколько его обстоятельства. Многочисленные критики уверяют, что США не выводят войска, а скорее банально бегут из Афганистана, бросая все и всех.

Бросая, например, технику. «Американские войска покинули авиабазу Баграм ночью, даже не предупредив соответствующие ведомства в афганском правительстве. Повели себя как воры, которые быстро покидают дом до того момента, как туда вернется владелец», - говорит представитель китайского МИД Хуа Чуньин. И сложно сказать, в чем тут был мотив для такого поведения – опасность утечки (талибы могли атаковать американцев в момент вывода) или просто банальное неуважение к интересам и суверенитету афганских властей.

Собственно, как таковых властей в Афганистане уже нет – американцы их не сформировали, не оставили и даже не структурировали для хоть какой-то борьбы против талибов. Даже не постарались объединить антиталибский лагерь. «Горстка людей, близких к президенту, контролирует все, начиная с бюджетов провинций и районных властей до планирования боевых операций и назначений силовиков… Многие из тех, кто готов в первых рядах сражаться против возвращения Талибана – от журналистов, профессуры и активистов до гражданских служащих, племенных старейшин и командиров ополчения – чувствуют себя исключенными из нынешней политической системы. До тех пор, пока их недовольство не будет услышано, позиции властей против Талибана на поле битвы и за столом переговоров останутся в лучшем случае слабыми», - пишет The New York Times.

Недовольны американские журналисты и эксперты тем, что Штаты бросают в Афганистане своих "мавров" – переводчиков, помощников, сотрудников американских компаний, которые помогали им оккупировать страну. Понятно, что сейчас все эти люди воспринимаются Талибаном и значительной частью населения страны как коллаборанты и предатели. По идее США должны были обеспечить своих помощников визами и вывезти их заранее, до вывода войск – однако ничего этого не сделали.

Сейчас в Вашингтоне заявили о готовности эвакуировать работавших на них афганцев в безопасное место, дабы те там переждали нужное время для решения всех визовых моментов. Однако это заявление вызвало у журналистов лишь новые вопросы. «Будут ли в итоге эвакуированные допущены в США, или же они останутся на территории третьей страны? В качестве кандидатов называли Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также Гуам – но кто и как будет определять страну? Смогут ли эти люди взять с собой свои семьи? И когда все начнется, если уже в августе американских солдат в Афганистане не будет», - задает их редакция CNN. И ответов у американских властей пока нет. Возникает ощущение (правильное или нет – другой вопрос), что все эти заявления сделаны исключительно для правозащитной галочки, чтобы от Вашингтона отстали с возмущениями по поводу афганских помощников. В конце концов, по мнению чиновников Белого дома, афганские "мавры" сделали свое дело и теперь не особо нужны – ведь Байден уже заявил, что не собирается в Афганистан возвращаться.

В то время как американцы бегут, бросая все и всех, Москва занимается решением проблемы. Например, принимает на переговоры делегацию Талибана. При этом интересно, что Кремль особо не критикуют ни за этот визит, ни даже за диалог с талибами. Западные эксперты и журналисты понимают, что Россия действует исключительно в своих интересах – при этом не идет поперек американской позиции (за что ее бы как раз критиковали), ведь американцы покидают страну, а Кремлю в регионе нужно как-то жить. «Уход США из Афганистана станет головной болью для Москвы. Россия опасается, что усиление противоборства там приведет к резкому притоку беженцев в Среднюю Азию – российский “задний двор”. Кроме того, возникнет угроза джихадизма, а также разжигания гражданской войны в одной бывшей советской республике (имеется в виду Таджикистан – прим. ред.), - пишет агентство Reuters.

При этом очевидно, что Россия будет действовать в Афганистане не в одиночку, а рука об руку с потенциальными союзниками, заинтересованными в стабилизации этой территории. И вот тут на Западе роятся надежды. «Китай станет следующей империей, которая войдет на афганское кладбище», - пишет издание The Hill. По мнению (а точнее, исходя из надежды) автора статьи, китайцы ждут не дождутся полного вывода американских войск для того, чтобы открыто вмешаться в дела Афганистана. Ну и, понятно, наступить там на все американские грабли, удары которых несколько поумерят китайские глобальные амбиции. Еще одним потенциальным партнером Москвы называют Тегеран. «Иран и Россия хотят заполнить дипломатический вакуум в Афганистане», - пишет британская The Guardian. Иранские власти уже пытаются посредничать в деле достижения каких-то межафганских компромиссов.

Однако шансы на то, что Москва, Тегеран или Пекин полезут на афганское пепелище все-таки маловероятен. Все три страны прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому ни при каких обстоятельствах не собираются ни учить афганцев жизни и государственности, ни тем более заниматься интервенцией. По всей видимости, речь пойдет исключительно о соглашениях с новыми афганскими властями о правилах игры, подразумевающей уважение иностранных дипломатов в Кабуле, отказ от вторжения к соседям и от экспорта к ним радикального исламизма (а это общая проблема для Ирана, России и Китая). Именно в этом ключе сейчас, по всей видимости, работают дипломаты – и в Москве, и в Тегеране. По всей видимости, все-таки работают успешно.

Авторы Геворг Мирзаян