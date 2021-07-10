Два российских бомбардировщика сорвали пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившую на базе НАТО в Шауляе. Мероприятие прервали военные — им нужно было поднять в воздух два самолета на перехват российских. Характерно, что российские самолеты выполняли свою задачу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, граница Литвы нарушена не была. Но у страха глаза велики.

Испанский телеканал 24 Horas показал кадры с мероприятия, на которых один из пилотов подходит к Санчесу и информирует его о ситуации, после чего тот поворачивается к Науседе и говорит: «Мы должны идти».

Действия политиков напоминали бегство, выглядело это смешно и нелепо. Неудивительно, что испанские читатели над ситуацией просто посмеялись, не упустив возможности пнуть своего премьера, обвинив его в трусости и потакании общенатовской антироссийской истерии, которая ничем не обоснована.

«Полагаю, литовскую базу пришлось эвакуировать из-за запаха, оставленного нашими политиками после того, как была забита тревога», — сыронизировал один читателей El Mundo. Другой читатель выразил мнение, что «это сделано для того, чтобы привлечь внимание и сыграть роль жертвы»: «Этот персонаж (Санчес) не имеет никакого значения для русских. Думаю, они не стали бы тратить на него даже литр топлива из своих самолетов».

«Будем надеяться, что самолет быстро вернется, он единственный, кто может исправить катастрофу, которую он (Санчес.) создал в Испании своей халатностью: семь миллионов безработных, 120 тысяч компаний-банкротов и 100 тысяч смертей от коронавируса. Что ж, если ты останешься в Литве, тоже будет неплохо», — считает третий пользователь.

«Надо быть действительно гениями, чтобы организовать конференцию в авиационном ангаре, где работает немедленное оповещение. Браво, ребята», — отметил четвертый. Не менее иронично отреагировали на ситуацию читатели британской Express.

«Беги, Форест, беги!» — пошутил один из пользователей. «Ой, бедняжка, испугался больших и злых русских?» — сыронизировал другой. «Здравомыслящие люди невосприимчивы к нелепым страшилкам о русских», —отметил третий.

Надо добавить, очень верно отметил. Британцы, как никто другой, знают эту тему. Совсем недавно британские читатели высмеивали грозные потуги Лондона возомнить себя морской сверхдержавой, способной тягаться с Россией после инцидента с эсминцем в Черном море. И тогда они отмечали, что Россия не представляет никакой угрозы для Европы, что европейцы сами лезут на рожон, а потом улепетывают в ужасе, когда понимают, чем могут закончиться эти игры. Теперь вот хорошо знакомое британцам чувство стыда за свои власти, которые пытаются неспособность решить внутренние проблемы компенсировать маханием шашкой на мировой арене, испытывают испанцы.

И ведь реально нельзя не устыдиться, если посмотреть, что пишут европейские СМИ об инциденте. «Военная база НАТО в Литве, которую премьер правительства Педро Санчес посетил сегодня утром, подверглась реальной угрозе со стороны российских ВВС как раз тогда, когда глава правительства собирался выступить. —пишет все та же El Mundo.

По утверждению газеты, российские самолеты летели над Балтийским морем без идентификации и без какой-либо предварительной связи с гражданскими контрольными вышками, кроме того, с выключенными транспондерами. Источники издания в испанской армии и вовсе считают, что Россия решила действовать именно в этот четверг, потому что визит премьера был публичным. Они считают, что это якобы обычная практика российской авиации.

После возобновления мероприятия Санчес отметил, что то, что произошло сегодня утром, является «реальным случаем», и подчеркнул важность испанского участия в защите безопасности всех членов НАТО, — резюмирует El Mundo.

"Председатель правительства был вынужден прервать выступление перед испанским контингентом на базе Атлантического Альянса в Шяуляе из-за реальной угрозы со стороны ВВС России — El Mundo" — это заголовок на сайте телеканала LaSexta.

"Сегодня настала очередь Испани следить за небом прибалтийских республик, «чтобы русские не проникли внутрь». Это четырехмесячная миссия, и прямо сейчас на этой базе НАТО находятся семь испанских истребителей Eurofighter и 140 солдат из Испании", — отмечает СМИ.

Журналист El País Карлос Куэ, присутствовавший на мероприятии, в качестве доказательства постоянной напряженности, существующей между НАТО и Россией, сообщил, что на всех пресс-конференциях премьера во время турне по Балтийскому региону его спрашивают, что будет происходить с Россией: «Присутствие испанцев, как и присутствие других войск НАТО, постоянно из-за напряженности в отношениях с Россией», — заявил он.

«Испанское общество собственными глазами увидело хорошую работу испанских вооруженных сил и их приверженность обеспечению безопасности на восточных границах. Было продемонстрировано сотрудничество между вооруженными силами обеих стран»,— также цитирует Lasexta Педро Санчса. Ага, ответили читатели El Mundo. Увидело и впечатлилось. И если с Литвой и Британией все давно ясно, то куда лезет Испания?

Надо сказать, что тема России в испанских СМИ не особо популярна, все же Испания — не Литва. Однако, в последнее время на фоне растущего числа НАТОвских провокаций, и в этой стране не могут не проявлять солидарность. Вот, к примеру, ABC рассказывает об участии испанских кораблей в учениях НАТО «Си Бриз» в Черном море: ВМФ России следит за испанским кораблем «Молния», участвующим в маневрах НАТО в Черном море. Авторы напоминают о недавнем инциденте с британским эсминцем, намекая на то, что от русских можно ждать повторения.

Но почему-то они опускают ответ на главный вопрос, который, несомненно интересует испанцев: а что испанские корабли там делают? А что делают испанские самолеты в Литве? Вернее, ответ очевиден: это необходимо в интересах «евроатлантической солидарности». При этом британские и западные СМИ на фоне провокаций своих военных активно рассуждают на тему, а что если завтра Третья мировая? Готова ли к ней та же Испания? Судя, по комментариям, испанцы умирать за непонятно чьи интересы не особо готовы.

Возможно, для этого и происходит нагнетание обстановки для создания образа России как страны, которая мечтает покорить Европу, к войне с которой надо быть готовыми всегда.