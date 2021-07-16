Трудности перевода: Как Запад отреагировал на статью Путина об Украине Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что журналисты Америки и Европы нашли в словах президента лишь идеи о присоединении Донбасса и обращение через голову украинских элит к народу. 15 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

С момента публикации Владимиром Путиным большой и в какой-то степени даже программной статьи об Украине прошло несколько дней, а на Западе продолжают её обсуждать, причём, мягко говоря, односторонне. Практически ни одно из изданий, отреагировавших на публикацию, не пытается анализировать аргументы, выдвинутые в ней президентом России по тезису "украинцы и русские — один народ". И уж тем более не пытается их опровергать на основе контраргументов. Нет, вместо этого американские и европейские эксперты, журналисты и политики рефлексируют на тему того, зачем вообще Путин писал эту статью? Что он ею хотел сказать и кому? "Путин всерьёз рассматривает возможность аннексии Донбасса или нового вторжения на территорию Украины? Или он просто играет мускулами перед сентябрьскими выборами (имеют в виду в Госдуму. — Прим. ред.)?" — задаётся вопросом американский The National Interest.

Оно и понятно — статья действительно многогранная, в ней вшито достаточно смыслов и написано немало интересного между строк. "Психолог увидит попытку преодолеть всё ещё болящую травму (речь, видимо, идёт о потере Россией территории Украины. — Прим. ред.), россиянин или украинец — попытку оправдать будущие агрессивные действия, а обучающиеся пропаганде — попытку поговорить с украинским населением через голову тамошних элит и медиа", — пишет Bloomberg.

Однако большинство западных СМИ из всего разнообразия тезисов выбрали самый, пожалуй, для них выгодный — что Москва якобы собирается снова совершить агрессию против Украины. "Этот эпик из пяти с лишним тысяч слов не содержит ничего абсолютного нового. Скорее это официальный перечень множества мифов и теорий заговора, которые долгое время подпитывают одержимость Путина Украиной. Также из статьи ясно, что он рассматривает российскую агрессию против республики как одновременно историческую и благородную миссию.

Статья российского лидера не нацелена на продвижение понимания и примирения между двумя нациями. Скорее она читается как некое оправдание для боевых действий ещё большего масштаба", — пишет признанная в России нежелательной организация Atlantic Council. И не просто большего. Британская Sun со ссылкой на мнение одного из российских экспертов утверждает, что целью статьи было не просто оправдать будущее вторжение на Украину. Путин якобы пытается позиционировать эту войну как священную, во имя воссоединения единого народа.

Где они это увидели? В тезисе Путина о том, что продолжение проекта "Анти-Россия" приведёт к распаду Украины? Так это не угроза того, что Россия введёт войска, скорее украинский народ устанет от того, что элиты вместо обеспечения безопасности и благосостояния граждан занимаются борьбой с российскими ветряными мельницами. Или в словах о том, что Россия не потерпит военного строительства на Украине и не позволит дальше реализовать проект "Анти-Россия"? Казалось бы, да. Такого рода проблемы можно решать либо через компромисс, либо через конфликт. Компромисса на сегодняшний день не предвидится, значит, будет конфликт, который, по мнению западных СМИ, приведёт к ещё большей эскалации ситуации.

"До сегодняшнего дня Путин вёл себя не как азартный игрок, а как хитрый тактик, берущий лёгкую добычу там, где может и как может, — и ему было всё равно, как Запад будет неэффективно протестовать. Однако его позиция становится более жёсткой. Его не очень сильная заинтересованность в компромиссе с Западом в последние годы сейчас вообще минимальна. И если он будет действовать так, как намекает в статье, то может трансформировать восточно-западную конфронтацию во что-то, куда более плохое", — пишет The National Interest. Напомним, с 2015 года Россия играет на украинском поле чёрными. То есть лишь отвечает, да и то не всегда, на различные враждебные действия украинского режима и Запада. И при этом требует от Украины выполнять, наконец, Минские соглашения и перевести гражданскую войну в переговорное поле.

Увы, эти аргументы западным коллегам не интересны. Не находя рациональных аргументов для продвижения идеи будущего вторжения, они обращаются к иррациональным. К якобы личным чувствам Путина. "Ещё с момента "оранжевой революции" в 2004 году Путин был одержим идеей того, что Украина станет катализатором новой продемократической волны, которая снесёт его авторитарный режим… Путин уверен в том, что создание независимой, демократической и прозападной Украины будет в итоге представлять экзистенциальную угрозу для России", — пишет Atlantic Counsel. По мнению Bloomberg, одержимость российского президента Украиной привела к тому, что "Путин начал из-за неё новую холодную войну".

Однако коллегам не стоит забывать, что "создание независимой, демократической и прозападной" Украины, как и Грузии, действительно рассматривалось как шаг в сторону смены власти в России. О грузинских реформах, далеко не все из которых были успешны, и украинском "достоинстве" выходили и выходят книжки, об этом рассказывают россиянам как о чём-то, к чему каждый приличный человек должен стремиться. Поэтому это не Путину кажется, что в наши дела вмешиваются, в них действительно вмешиваются. И Москва реагирует так, как должна. В том числе и чётко обозначая своё видение процесса украинского госстроительства и переписывания истории.

А что же украинский президент Владимир Зеленский? "Радио Свобода" восторгается ответом Зеленского — по мнению издания, украинский лидер "затроллил" российского. Суть троллинга была в том, что Зеленский удивился наличию у Путина времени для написания такой большой статьи, а также сравнил "братские" отношения РФ и Украины с отношениями Каина и Авеля. При этом издание почему-то не упоминает, что по существу украинский лидер ничего на путинскую статью не ответил. Не опроверг ни аргументы российского лидера, ни основанные на этих аргументах ключевые тезисы. Да, издание процитировало заявление украинского президента о том, что у него "не было времени" прочитать статью — видимо, глава Украины был слишком занят подготовкой к очередному выпрашиванию денег у Германии, которое должно было состояться на встрече с Ангелой Меркель. Но при этом не удивилось тому, как серьёзный человек может троллить текст до того, как его прочитает.

Хотя зачем Зеленскому быть серьёзным? Не для этого же назначен.

Авторы Геворг Мирзаян