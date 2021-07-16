Смерть на тротуаре: Соцсети негодуют после смерти учёного и требуют разобраться с электросамокатчиками Публицист Мария Дегтерева анализирует соцсети после трагичного ДТП и гибели биолога в Москве, а на вопрос, нужны ли в городе электросамокаты, отвечают москвичи. 15 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Соцсети потрясла новость — учёный-биолог Иван Пигарев погиб после столкновения с самокатом в Москве. Иван Николаевич был не только выдающимся научным деятелем, но и правнуком поэта Фёдора Тютчева. Он ездил на работу на велосипеде, на одной из отведённых для этого дорожек и произошло столкновение. Увы, экстренно проведённая операция не помогла — Иван Пигарев скончался.

Кадр из видео © YouTube / Первый медицинский канал

Думаю, этот случай может стать последней каплей в общественном мнении, касающемся электросамокатов. Я и раньше регулярно читала посты возмущённых граждан: транспортное средство, способное развивать скорость до 60 километров в час, оказалось в свободном доступе практически для каждого. Чтобы купить его или взять в аренду, не требуется решительно ничего. Прав, умений, даже сдачи экзамена по базовой технике безопасности.

Трагедия учёного Пигарева, к сожалению, не первая и, боюсь, не последняя. Автор этой колонки сама лично любит прокатиться на модном транспорте. Именно поэтому могу уверенно сказать: это, мягко говоря, небезопасно. Лично у меня в анамнезе годы занятий спортом и в целом неплохая физподготовка, но даже с учётом этих обстоятельств я стараюсь не ездить в людных местах. Даже специально для таких катаний предназначенных.

Есть огромное количество нюансов, касающихся управления электросамокатом — от невозможности резко затормозить до неспособности быстро отреагировать на дорожную обстановку. Дело в том, что нужно постоянно держать равновесие, человек непривычный или плохо подготовленный концентрирует своё внимание на том, чтобы элементарно не упасть, поэтому может просто не замечать происходящего вокруг.

А что говорят в соцсетях? Преимущественно граждане в ужасе. Особенно жители Москвы, где электросамокаты в свободной аренде. Звучат самые разные мнения — от необходимости выдавать права и ограничивать возраст пользователей до требований полностью запретить.

На странице большого поэта Юнны Петровны Мориц — вакханалия. Что поразительно, пост Юнны Петровны абсолютно корректен, речь в нем идёт лишь о сожалении по поводу трагедии. Но каждый второй комментатор высказался именно о самокатах. Подобная картина наблюдается и на страницах других популярных блогеров.

Под некрологом литературоведа Николая Подосокорского — гневные реплики читателей: "Мне не раз приходилось видеть на станциях метро, как полицейские да и сотрудники метро делали внушение о масочном режиме. Но ни разу, подчеркиваю, ни разу, не видел, чтобы они останавливали едущих по платформе на самокатах", — пишет пользователь. "У нас города не предусмотрены для электросамокатов и электроскутеров, в этом наша беда, но запретами делу не поможешь. Необходимо перепланировать города для удобства передвижения на электросамокатах и электроскутерах", — отвечает другой.

Особенная феерия наблюдается на официальных аккаунтах СМИ: в постах под новостями канала РИА "Новости", РБК и других изданий возмущены сотни людей. Вот лишь малая толика высказываний (орфография и пунктуация сохранены):

"Это общемировая эпидемия как и ковид и требует регуляции, электрические доски , самокаты и прочие средства очень быстрые и тяжелые у них плохие тормоза для того веса и скорости, они очень плохо управляются . многие считают что если на велосипед , мотороллер или мотоцикл не установлен двигатель внутреннего сгорания то можно ездит по тратуару и велосипедным дорожком. люди уже разежжают не элктрических мотоциклах с большой скоростьи по променадам и площадям. сам несколько раз чуть не столкнулся с такими. это очень опасно".

"Самокаты при отсутствии спецдорожек-это угроза не только дорожному движению,но и перемещению мирных граждан по их законным тротуарам.С этим надо что-то делать.Если в Европе по части велодорожек все в порядке,то наши власти обязаны задуматься о безопасности своих граждан".







И даже на странице сообщества "Синие ведёрки" громыхает скандал. Сутки не утихает ожесточённый спор вокруг вопроса: что же делать с самокатами. И в качестве вишенки на торте комментарий: "По количеству злобных комментов эта группа начинает обгонять группу любителей котиков". Самые возбуждённые то там, то здесь привычно призывают к расправе над неловким самокатчиком, но абсолютное большинство недоумевает: если транспорт регулярно создаёт аварийные ситуации, почему его никто даже не пытается регламентировать?







Ведь правда, электросамокат — не роликовые коньки. И с каждым днём он становится все популярнее, особенно среди подростков. Даже если вы не адепт мер в стиле "запретить и не пущать", элементарное чувство самосохранения подсказывает, что в некоторых случаях государство обязано вмешиваться. Ведь на одной чаше весов удовольствие активной части населения, на другой — здоровье, а, возможно, и жизнь менее активной. Жертвами ДТП с участием самокатов часто становятся дети, пожилые люди, словом те, кто не успевает отреагировать и отскочить подальше от неумелого ездока.

И очень хотелось бы, чтобы проблема начала как-то решаться. Но, боюсь, необходимость поддерживать имидж "прогрессивного и европейского" города опять возьмёт верх над элементарным здравым смыслом.

Не в первый раз велодорожки и тотальное навязывание активностей, связанных с ЗОЖ, берут верх над элементарным здравым смыслом, во всяком случае в столице.

Авторы Мария Дегтерева