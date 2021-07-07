Огненный паук Афганистана: Как НАТО и МИ-6 устроили ловушку и почему талибы могут двинуться на СНГ Более трёх триллионов долларов, что недосчиталась Счётная палата Конгресса США, могли осесть в виде поставок вооружения в Афганистане, которое получат в виде наследства талибы от бегущей правительственной армии. Но "тыл" из десяти тысяч сирийско-ливанских боевиков не позволит "Талибану" остановиться в пределах страны, конфликт неизбежно перекинется на соседние республики, полагают эксперты. 7 июля, 07:30 Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Фото © Haroon Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Радикальный сценарий войны, которая перекинется за границы Афганистана, всерьёз обсуждают и рассматривают эксперты стран ОДКБ, Ирана, Пакистана, а также России и Китая. Под контролем "Талибана"* уже находится более 80% страны. На протяжении последних недель правительственные войска не раз сдавали практически без боя погранзаставы и переходили на территорию стран СНГ целыми подразделениями от нескольких десятков до нескольких сотен человек, в понедельник Таджикистан принял более 1000 солдат кабульской армии. Все это происходит на фоне спешного вывода войск НАТО.

Эксперты считают, что Америка давно готовила такую ловушку, вывозя в Афганистан тысячи боевиков из Сирии и Ливии. Огромный пул наёмников может стать ударной силой для дестабилизации соседних государств. Основной целью США является удар по Китаю и России, так как Китай напрямую граничит с Афганистаном, а пожар в азиатском подбрюшье нашей страны будет отвлекать государственные ресурсы и силы на урегулирование возможных конфликтов в этом регионе.

Талибы разместили на своих ресурсах видео, как они входят в один из самых труднодоступных и отдалённых районов на северо-востоке Афганистана — Вахан, который одновременно является и проходом в Китай.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что предпосылками для подобного развития событий стали несколько факторов, которые сейчас обсуждаются в военных кругах. В первую очередь речь идёт о подразделениях ИГИЛ*, которые были эвакуированы из Сирии и Ливии американцами.

— По оценкам специалистов, в Афганистане сосредоточено до десяти тысяч штыков в составе боевых подразделений, которые до этого воевали под знамёнами радикалов в Сирии и Ливии. Это один из факторов, который может вывести внутреннюю афганскую проблему за пределы страны, и с ней придётся столкнуться приграничным странам. Поэтому по линии ОДКБ и ШОС сейчас идут активные переговоры и консультации. Страны обсуждают различного рода взаимодействие, которое бы предотвратило выплёскивание вооружённой мотивированной силы за пределы границ Афганистана, — рассказал Лайфу Алексей Леонков.

Всё это напоминает раковую опухоль, которую нам оставили США, чьи метастазы могут заразить сопредельные территории. Угроза будет существовать не только на границе с Афганистаном, но и внутри тех стран, которые граничат с ним, — государств ОДКБ, Пакистана, России и Китая, которые уже борются с различными радикальными группировками, проникающими извне Алексей Леонков

Феномен беженцев

Эксперты отмечают, что опыт разграбленных и уничтоженных государств из новейшей истории доказывает, что беженцы приносят на сопредельные территории все те конфликты, которые были на территории их стран, а также возможности перерастания этих конфликтов в подобия революций с радикальным уклоном.

Под видом беженцев на территории Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана могут проникнуть подготовленные боевики, которые будут выдавать себя за местных жителей, что бегут от репрессий "Талибана". Но после того, как они легализуются на территории этих стран, они начнут свою подрывную деятельность.

Политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в разговоре с корреспондентом Лайфа напомнил, что "руководство "Талибана" много раз заявляло, что если соседние государства не будут вмешиваться во внутренние дела талибов, то и те, в свою очередь, на них не нападут".

Однако такое сосредоточение радикальных сил на территории Исламской Республики может выйти из-под контроля пуштунов. В Душанбе уже объявили мобилизацию 20 тысяч своих бесполезных в бою резервистов. Угроза вторжения из Афганистана рассматривается в Таджикистане всерьёз, поскольку эта цифра способна увеличить численность вооружённых сил более чем в два раза и довести почти до 30 тысяч человек Сергей Ищенко Военный эксперт

Напомним, бои на афгано-таджикской границе идут в 70 километрах от российской 201-й военной базы, которая в случае наступления талибов окажется в окружении.

Вопрос бесперспективности присутствия американских войск в Афганистане поднимался ещё во времена Барака Обамы, об этом говорил и Дональд Трамп. Именно им были заключены соглашения с движением "Талибан". За 20 лет, что США защищали в Афганистане демократию, страна получила огромное количество вооружения. — Счётная палата Конгресса США недосчиталась как минимум 3,5 триллиона долларов, потраченных на операции в Центральной Азии, которые могли в виде поставок вооружения остаться на территории Исламской Республики и сейчас практически без боя достаются "Талибану", — говорит Алексей Леонков.

Турецкий кейс

На территории Афганистана тюркоязычное население составляет примерно 11–13%. Турция уже поспешила заявить о том, что хочет стать участником урегулирования обстановки в Исламской Республике. Но нужно понимать, что Анкара — это проводник интересов США и Великобритании, которые до этого вели там достаточно активную деятельность.

— Будет ли эта роль конструктивной — вопрос открытый. Взаимодействие с Турцией в подобном, астанинском, формате урегулирования обстановки в Сирии оказалось неудачным. Анкара брала на себя определённые обязательства, которые не выполнила, и поэтому зона Идлиба, которая должна была превратиться в территорию, где разоружаются боевики, до сих пор остаётся зоной боевых действий. Поэтому интерес Турции — закрепиться для реализации более глобальной задачи, о которой она уже объявила. Все знают, что за их идеей о Великом Туране торчат уши британской МИ-6, десятилетиями работавшей в этом регионе, — отметил Леонков.

Счёт времени до падения кабульского режима пошёл на часы, считают эксперты, телефоны правительственной связи между Таджикистаном, Казахстаном, Узбекистаном и Россией работают в непрерывном формате. Начальник объединённого штаба ОДКБ прибыл в Таджикистан для оценки ситуации на границе с Афганистаном. До этого военные РФ провели учения, нанеся с вертолётов ракетный удар по силам вероятного противника на аэродроме Гиссар. На фоне спешной эвакуации войск НАТО перспектива подожжённого кольца у границ России уже не кажется чем-то маловероятным, хотя среди экспертов до сих пор есть мнения, что причиной всему лишь высокий моральный дух "Талибана" и нелюбовь афганцев к правительственной армии.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.