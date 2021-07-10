Байден в очередной раз забыл имя чиновника в прямом эфире. Видео © Twitter / Insider Paper

Президент США Джо Байден, выступая в прямом эфире, забыл имя главы Министерства здравоохранения и социальных служб страны Хавьера Бесерры. Видео с конфузом опубликовало издание Insider Paper в своём аккаунте в "Твиттере".

Заминка произошла в эфире телеканала C-SPAN. Сначала глава Белого дома назвал министра по имени — Хавьер, а после запнулся. Чтобы выйти из неловкой ситуации, Байден окрестил главу Минздрава "господином секретарём".

Пользователи Сети отреагировали на очередную ошибку американского лидера, однако отметили, что для них это уже не удивительно.