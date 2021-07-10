Байден в очередной раз забыл имя чиновника в прямом эфире
Глава Америки уже не в первый раз попадает в неловкую ситуацию в прямом эфире. Так, например, однажды он не смог вспомнить, как зовут главу Пентагона.
Фото © Facebook / Джо Байден
Байден в очередной раз забыл имя чиновника в прямом эфире. Видео © Twitter / Insider Paper
Президент США Джо Байден, выступая в прямом эфире, забыл имя главы Министерства здравоохранения и социальных служб страны Хавьера Бесерры. Видео с конфузом опубликовало издание Insider Paper в своём аккаунте в "Твиттере".
Заминка произошла в эфире телеканала C-SPAN. Сначала глава Белого дома назвал министра по имени — Хавьер, а после запнулся. Чтобы выйти из неловкой ситуации, Байден окрестил главу Минздрава "господином секретарём".
Пользователи Сети отреагировали на очередную ошибку американского лидера, однако отметили, что для них это уже не удивительно.
Ранее Лайф писал, что Байден вновь оконфузился, забыв об обрушении многоэтажки во Флориде с сотней пропавших. Американский лидер хотел завершить свою речь, но после краткого общения с вице-президентом он передумал. А до этого Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, назвав его "парень вон там, который управляет этим подразделением".
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