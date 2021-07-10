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Регион
Опубликовано 10 июля 2021, 06:13

Боевики напали на город в Нигерии и убили не менее 45 человек

Фото © ТАСС / АР

Фото © ТАСС / АР

Отмечается, что бандиты прибыли в населённый пункт более чем на 100 мотоциклах и стали стрелять по людям.

Нигерийские боевики напали на город Фару и убили как минимум 45 человек. По словам очевидцев и работников местной больницы, рейды, убийства и массовые похищения с целью выкупа, особенно школьников, стали обычным явлением на северо-западе Нигерии.

"Вооружённые бандиты штурмовали город Фару более чем на 100 мотоциклах, время от времени стреляя по людям около двенадцати часов дня", — приводит агентство Reuters слова местного жителя Абубакара Илиясу, ставшего свидетелем нападения.

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Другой очевидец сообщил о том, что боевики убили минимум 45 человек. Сотрудник больницы рассказал, что в местное медицинское учреждение принесли 29 трупов. Ещё 11 человек поступили в качестве раненых.

В конце мая сообщалось, что в Нигерии боевики похитили 200 учеников из школы-интерната. Всего же с начала года в различных частях страны из школ и вузов было похищено более 700 учащихся.

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Артем Порвин
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