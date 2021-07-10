Политолог предрёк Украине "зерновое проклятие"

Украине грозит "зерновое проклятие" из-за принятия закона об открытии рынка земли. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире телеканала "Наш".

"Значит, уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов. Дальше мы берём сельскохозяйственное производство. Это же понятно, что закон о земле — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, поставлять его на рынок", — подчеркнул политолог.

Кроме того, по его мнению, если деиндустриализация продолжится, население страны сократится за ненужностью. Карасёв отметил, что автомобилестроение и машиностроение находятся в упадке, а из-за реформы образования сокращается количество высших образовательных учреждений и не хватает специалистов. Также с помощью автоматизации крупные предприятия "избавятся" от работников, вследствие чего население будет уезжать из страны, сохранится тренд деградации.