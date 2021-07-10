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Политолог предрёк Украине "зерновое проклятие"

Эксперт указал на упадок и других отраслей. По его мнению, в скором времени население будет уезжать из страны, сохранится тренд деградации.

10 июля, 04:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Украине грозит "зерновое проклятие" из-за принятия закона об открытии рынка земли. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире телеканала "Наш".

"Значит, уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов. Дальше мы берём сельскохозяйственное производство. Это же понятно, что закон о земле — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, поставлять его на рынок", — подчеркнул политолог.

Долой народную землю. Кто станет фактическими хозяевами Украины

Долой народную землю. Кто станет фактическими хозяевами Украины

Кроме того, по его мнению, если деиндустриализация продолжится, население страны сократится за ненужностью. Карасёв отметил, что автомобилестроение и машиностроение находятся в упадке, а из-за реформы образования сокращается количество высших образовательных учреждений и не хватает специалистов. Также с помощью автоматизации крупные предприятия "избавятся" от работников, вследствие чего население будет уезжать из страны, сохранится тренд деградации.

Ранее Лайф писал о том, что в конце апреля на Украине подписали закон об обороте сельскохозяйственных земель. Зеленский отметил, что это исторический момент для всех жителей страны.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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