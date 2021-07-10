Байден назвал возможную дату встречи представителей РФ и США по вопросу кибербезопасности

Американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

"Мы установили комитет — совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать", — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Байден отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России Владимира Путина в сфере кибербезопасности.

В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что эффективность взаимодействия с Россией по кибербезопасности будет понятна с течением времени. По словам представителя американской исполнительной власти, речь идёт о "широкой кампании, которая не будет иметь немедленного эффекта".