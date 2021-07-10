Байден назвал возможную дату встречи представителей РФ и США по вопросу кибербезопасности
При этом американский лидер отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России в данной сфере.
Джо Байден. Фото Twitter / O_ISF
Американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
"Мы установили комитет — совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать", — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов.
При этом Байден отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России Владимира Путина в сфере кибербезопасности.
В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что эффективность взаимодействия с Россией по кибербезопасности будет понятна с течением времени. По словам представителя американской исполнительной власти, речь идёт о "широкой кампании, которая не будет иметь немедленного эффекта".
Напомним, во время переговоров Путина и Байдена, которые прошли в Женеве 16 июня, лидеры двух стран договорились начать консультации по кибербезопасности. Ещё раньше власти США оказались не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию. Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США.
Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".
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