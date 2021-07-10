НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден назвал возможную дату встречи представителей РФ и США по вопросу кибербезопасности

При этом американский лидер отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России в данной сфере.

10 июля, 03:53
<p>Джо Байден. Фото Twitter / <a href="https://twitter.com/O_ISF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">O_ISF</a></p>

Джо Байден. Фото Twitter / O_ISF

Американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

"Мы установили комитет — совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать", — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов.

Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак

Байден твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак

При этом Байден отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России Владимира Путина в сфере кибербезопасности.

В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что эффективность взаимодействия с Россией по кибербезопасности будет понятна с течением времени. По словам представителя американской исполнительной власти, речь идёт о "широкой кампании, которая не будет иметь немедленного эффекта".

Путин обсудил с Совбезом вопрос кибербезопасности

Путин обсудил с Совбезом вопрос кибербезопасности

Напомним, во время переговоров Путина и Байдена, которые прошли в Женеве 16 июня, лидеры двух стран договорились начать консультации по кибербезопасности. Ещё раньше власти США оказались не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию. Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США.

Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1