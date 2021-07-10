НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Думал, что всё": Расставшийся с Клавой Кокой блогер Гордей рассказал о неизлечимой болезни

Дмитрий признался, что после диагностики недуга врачи удивлялись, как пациент может ходить, хотели положить его в реанимацию.

10 июля, 05:02
<p>Дмитрий Гордей. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dimagordey/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dimagordey</a></p>

Дмитрий Гордей. Фото © Instagram / dimagordey

Автоблогер Дмитрий Гордей, который недавно расстался с певицей Клавой Кокой, признался, что у него год назад диагностировали сахарный диабет первого типа. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале и объяснил, почему так долго скрывал эту информацию.

"Когда рассказывал людям о своей проблеме, они говорили, что мне конец, начинали меня жалеть. Это мерзко — ощущать подобное на себе. Теперь мне всё равно, кто что подумает. <...> Когда я узнал о своём диагнозе, то думал, что всё. Но тут я начал общаться с другими людьми с такими же проблемами, и мне становилось легче", — рассказал Гордей.

"Поставим наконец-таки точку": Блогер Дима Гордей опубликовал трогательное видео и сообщил о расставании с Клавой Кокой

"Поставим наконец-таки точку": Блогер Дима Гордей опубликовал трогательное видео и сообщил о расставании с Клавой Кокой

Блогер отметил, что поначалу испытывал сильную жажду и головокружение. Он был уверен, что это происходит из-за жары — молодой человек на тот момент находился в Майами. В Москве Дмитрий начал сильно худеть — и только после этого решил пройти медицинское обследование, в результате которого выяснилось, что уровень сахара у него в крови превышает норму в два раза.

"Врачи не понимали, как я хожу, и говорили, что мне надо прямо сейчас лечь в реанимацию. Я уговаривал медиков не класть меня туда, ведь это на меня давило морально", — вспомнил он.

Открытие века: российские учёные искали способ борьбы с диабетом, а изобрели беспохмельную водку

Открытие века: российские учёные искали способ борьбы с диабетом, а изобрели беспохмельную водку

Позднее Гордей свыкся с новым образом жизни, сел на диету и уже почти год не ест сахар. Он признался, что инсулиновые инъекции научился делать уже спустя три дня после того, как узнал свой диагноз.

Ранее врач рассказала о страшных последствиях коронавируса у подростков. Несовершеннолетние в основном переносят ковид незаметно, но через пару месяцев организм реагирует — проявляется детский мультисистемный воспалительный синдром.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве задержали трёх блогеров-лихачей, за полгода нарушивших ПДД более 800 раз

вчера в 16:23

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида, это максимум с 2 января

вчера в 09:17

Чуть не умерший от ковида актёр Дьяченко рассказал, что не может ходить

вчера в 23:40

Власти Кубани сообщили о многотысячном штрафе для непривитых туристов

сегодня в 05:27

Спасатели обследовали побережье и морское дно в районе крушения Ан-26 на Камчатке

сегодня в 05:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1