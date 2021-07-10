"Думал, что всё": Расставшийся с Клавой Кокой блогер Гордей рассказал о неизлечимой болезни
Дмитрий признался, что после диагностики недуга врачи удивлялись, как пациент может ходить, хотели положить его в реанимацию.
Дмитрий Гордей. Фото © Instagram / dimagordey
Автоблогер Дмитрий Гордей, который недавно расстался с певицей Клавой Кокой, признался, что у него год назад диагностировали сахарный диабет первого типа. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале и объяснил, почему так долго скрывал эту информацию.
"Когда рассказывал людям о своей проблеме, они говорили, что мне конец, начинали меня жалеть. Это мерзко — ощущать подобное на себе. Теперь мне всё равно, кто что подумает. <...> Когда я узнал о своём диагнозе, то думал, что всё. Но тут я начал общаться с другими людьми с такими же проблемами, и мне становилось легче", — рассказал Гордей.
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Блогер отметил, что поначалу испытывал сильную жажду и головокружение. Он был уверен, что это происходит из-за жары — молодой человек на тот момент находился в Майами. В Москве Дмитрий начал сильно худеть — и только после этого решил пройти медицинское обследование, в результате которого выяснилось, что уровень сахара у него в крови превышает норму в два раза.
"Врачи не понимали, как я хожу, и говорили, что мне надо прямо сейчас лечь в реанимацию. Я уговаривал медиков не класть меня туда, ведь это на меня давило морально", — вспомнил он.
Позднее Гордей свыкся с новым образом жизни, сел на диету и уже почти год не ест сахар. Он признался, что инсулиновые инъекции научился делать уже спустя три дня после того, как узнал свой диагноз.
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