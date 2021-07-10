Европейский регулятор сообщил о возможных проблемах с сердцем от вакцинации Pfizer и Moderna

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут быть связаны с редкими побочными эффектами в виде миокардита и перикардита. Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Так, эксперты проанализировали 145 случаев миокардита и 138 — перикардита (заболевания сердца, симптомами которых являются одышка, боль в груди и проблемы с сердцебиением), вызванных вакциной Comirnaty (Pfizer), а также 19 случаев обоих воспалений от препарата Spikevax (Moderna). С связи с этим Комитет по безопасности EMA рекомендовал обновить информацию и добавить эти болезни в список возможных побочных эффектов.