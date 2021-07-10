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Европейский регулятор сообщил о возможных проблемах с сердцем от вакцинации Pfizer и Moderna

Комитет по безопасности рекомендовал обновить информацию и добавить эти болезни в список побочных эффектов.

10 июля, 05:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут быть связаны с редкими побочными эффектами в виде миокардита и перикардита. Об этом сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Так, эксперты проанализировали 145 случаев миокардита и 138 — перикардита (заболевания сердца, симптомами которых являются одышка, боль в груди и проблемы с сердцебиением), вызванных вакциной Comirnaty (Pfizer), а также 19 случаев обоих воспалений от препарата Spikevax (Moderna). С связи с этим Комитет по безопасности EMA рекомендовал обновить информацию и добавить эти болезни в список возможных побочных эффектов.

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Ранее Лайф сообщал, что компании Pfizer и BioNTech готовы предоставить данные о бустерной дозе вакцины против коронавируса. Эффективность третьего укола, по их утверждению, выше в разы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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