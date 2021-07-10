В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 5694, Подмосковье — 2486, Санкт-Петербурге — 1978. С начала эпидемии в стране инфекцию подхватило 5 758 300 человек, вылечилось от ковида 5 182 837 пациентов.

Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре заявили о единичных случаях повторного заражения ковидом. В ведомстве отметили, что в любом случае врачи детализируют обстоятельства заболевания в первый раз. Это важно для уточнения статистики и выработки стратегий борьбы с пандемией.

