В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида
С начала эпидемии в стране инфекцию подхватило 5 758 300 человек.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В России выявили 25 082 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Вылечилось 17 750 инфицированных пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.
Фото © СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 5694, Подмосковье — 2486, Санкт-Петербурге — 1978. С начала эпидемии в стране инфекцию подхватило 5 758 300 человек, вылечилось от ковида 5 182 837 пациентов.
Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре заявили о единичных случаях повторного заражения ковидом. В ведомстве отметили, что в любом случае врачи детализируют обстоятельства заболевания в первый раз. Это важно для уточнения статистики и выработки стратегий борьбы с пандемией.
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