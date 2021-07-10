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В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида

С начала эпидемии в стране инфекцию подхватило 5 758 300 человек.

10 июля, 08:19
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

В России выявили 25 082 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Вылечилось 17 750 инфицированных пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

Фото © СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Фото © СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 5694, Подмосковье — 2486, Санкт-Петербурге — 1978. С начала эпидемии в стране инфекцию подхватило 5 758 300 человек, вылечилось от ковида 5 182 837 пациентов.

Учёный назвал безосновательными утверждения о многократном заражении ковидом

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Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре заявили о единичных случаях повторного заражения ковидом. В ведомстве отметили, что в любом случае врачи детализируют обстоятельства заболевания в первый раз. Это важно для уточнения статистики и выработки стратегий борьбы с пандемией.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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