НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида за сутки

Лидерами по этому показателю стали Москва и Санкт-Петербург, где зарегистрировано более 100 летальных исходов.

10 июля, 08:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России вновь обновился антирекорд по количеству зарегистрированных за сутки смертельных случаев от коронавируса — 752 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

По сравнению с 9 июля смертность выросла на 3,6%. Больше всего летальных случаев выявлено в Москве (108), затем идёт Санкт-Петербург (102), а также Нижегородская и Иркутская области (по 28). За всё время эпидемии в стране из-за CoViD-19 умерло 142 253 человека.

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида

Ранее Лайф сообщал, что в России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "эпсилон". В стране по-прежнему выявлен лишь один случай заражения мутацией "дельта-плюс". Его зарегистрировали ещё в апреле.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев ковида

сегодня в 08:19

"Кожа слезала как бумага": Менеджер, попавшая в больницу вслед за МакSим, рассказала о страшных симптомах болезни

вчера в 09:49

Вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах

сегодня в 08:00

"Байер" объявил о подписании контракта с бывшим вратарём сборной России Лунёвым

сегодня в 08:36

Netflix назвала дату выхода второго сезона "Ведьмака" и показала новый тизер

сегодня в 08:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1