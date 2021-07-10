В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида за сутки
Лидерами по этому показателю стали Москва и Санкт-Петербург, где зарегистрировано более 100 летальных исходов.
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В России вновь обновился антирекорд по количеству зарегистрированных за сутки смертельных случаев от коронавируса — 752 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
По сравнению с 9 июля смертность выросла на 3,6%. Больше всего летальных случаев выявлено в Москве (108), затем идёт Санкт-Петербург (102), а также Нижегородская и Иркутская области (по 28). За всё время эпидемии в стране из-за CoViD-19 умерло 142 253 человека.
Ранее Лайф сообщал, что в России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "эпсилон". В стране по-прежнему выявлен лишь один случай заражения мутацией "дельта-плюс". Его зарегистрировали ещё в апреле.
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