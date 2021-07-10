В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида за сутки

В России вновь обновился антирекорд по количеству зарегистрированных за сутки смертельных случаев от коронавируса — 752 человека. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

По сравнению с 9 июля смертность выросла на 3,6%. Больше всего летальных случаев выявлено в Москве (108), затем идёт Санкт-Петербург (102), а также Нижегородская и Иркутская области (по 28). За всё время эпидемии в стране из-за CoViD-19 умерло 142 253 человека.