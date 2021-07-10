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За прививкой от ковида вакциной "Ковивак" в Москве выстроились очереди

Привиться этим препаратом с сегодняшнего дня можно в 14 павильонах "Здоровая Москва".

10 июля, 13:04

Очередь в Москве из желающих привиться вакциной "Ковивак". Видео © Соцсети

Огромная очередь из желающих сделать прививку выстроилась перед павильоном "Здоровая Москва" в Тушинском парке после сообщений о поставке препарата "КовиВак". Информация о новой партии препарата появилась только утром, что сразу привело к ажиотажу.

Как рассказал телеканалу "360" один из очевидцев, из-за такого количества желающих привиться своей очереди на вакцинацию придётся ждать не меньше пяти часов. Предварительная запись для этого не нужна. Соблюдение антиковидных мер в павильонах контролируют сотрудники центров "Мои Документы" — некоторых из них дополнительно привлекли к работе из-за повышенного спроса на "Ковивак".

Вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Кстати, ранее в центре имени Чумакова сообщили, что российская антиковидная вакцина "Ковивак" эффективна против штамма коронавируса "дельта".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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