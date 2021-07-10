За прививкой от ковида вакциной "Ковивак" в Москве выстроились очереди

Огромная очередь из желающих сделать прививку выстроилась перед павильоном "Здоровая Москва" в Тушинском парке после сообщений о поставке препарата "КовиВак". Информация о новой партии препарата появилась только утром, что сразу привело к ажиотажу.

Как рассказал телеканалу "360" один из очевидцев, из-за такого количества желающих привиться своей очереди на вакцинацию придётся ждать не меньше пяти часов. Предварительная запись для этого не нужна. Соблюдение антиковидных мер в павильонах контролируют сотрудники центров "Мои Документы" — некоторых из них дополнительно привлекли к работе из-за повышенного спроса на "Ковивак".