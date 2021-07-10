В Москве задержали курьера с липовой справкой о медотводе от прививки

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Полицейские изъяли у курьера поддельную справку о медотводе от вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

В ходе поверочной закупки сотрудники полиции по объявлению в Интернете приобрели справку для медицинского отвода от вакцинации против CoViD-19 стоимостью в 3500 рублей. При встрече на Измайловском проспекте девушка передала оперативникам документы и пояснила, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей доставляет посылки. В сообщении пресс-службы отмечается, что штампы и печати государственных учреждений на справке являются поддельными.

В настоящее время возбуждено уголовно дело о подделке документов. Изготовителям может грозить до двух лет лишения свободы. Начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин напомнил, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.