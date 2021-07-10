В МЧС сравнили пожары в Челябинской области с огненным штормом
Скорость распространения пламени составила 150 метров в минуту с учётом длительного отсутствия осадков.
Лесные пожары в Челябинской области принимали характер огненного шторма, заявил замглавы МЧС России Илья Денисов.
"В связи с тем, что мы видели по ряду населённых пунктов, пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов", — сказал он в ходе оперативного совещания на месте ЧС.
При этом, по словам Денисова, сил и средств для тушения пожаров и защиты населённых пунктов в Челябинской области достаточно. По его словам, на борьбу с огнём брошена четверть группировки федеральной противопожарной службы. Он пояснил также, что авиацию МЧС для тушения пожаров задействовали своевременно и оперативно. В свою очередь начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко отметил, что скорость распространения огня составила 150 метров в минуту в условиях четвёртого-пятого классов пожарной опасности и длительного отсутствия осадков.
Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов.
Комментариев: 0