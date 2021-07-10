В МЧС сравнили пожары в Челябинской области с огненным штормом

"В связи с тем, что мы видели по ряду населённых пунктов, пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов", — сказал он в ходе оперативного совещания на месте ЧС.

При этом, по словам Денисова, сил и средств для тушения пожаров и защиты населённых пунктов в Челябинской области достаточно. По его словам, на борьбу с огнём брошена четверть группировки федеральной противопожарной службы. Он пояснил также, что авиацию МЧС для тушения пожаров задействовали своевременно и оперативно. В свою очередь начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко отметил, что скорость распространения огня составила 150 метров в минуту в условиях четвёртого-пятого классов пожарной опасности и длительного отсутствия осадков.