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В МЧС сравнили пожары в Челябинской области с огненным штормом

Скорость распространения пламени составила 150 метров в минуту с учётом длительного отсутствия осадков.

10 июля, 10:54
<p>Фото © <a href="https://74.mchs.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Челябинской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Челябинской области

Лесные пожары в Челябинской области принимали характер огненного шторма, заявил замглавы МЧС России Илья Денисов.

"В связи с тем, что мы видели по ряду населённых пунктов, пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов", — сказал он в ходе оперативного совещания на месте ЧС.

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При этом, по словам Денисова, сил и средств для тушения пожаров и защиты населённых пунктов в Челябинской области достаточно. По его словам, на борьбу с огнём брошена четверть группировки федеральной противопожарной службы. Он пояснил также, что авиацию МЧС для тушения пожаров задействовали своевременно и оперативно. В свою очередь начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко отметил, что скорость распространения огня составила 150 метров в минуту в условиях четвёртого-пятого классов пожарной опасности и длительного отсутствия осадков.

Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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