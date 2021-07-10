Все находившиеся в тюрьмах Дамаска российские дети вывезены на родину
Фото © Пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка
Самой тяжёлой ситуация остаётся с возвращением ребят из лагеря беженцев Эль-Холь, уточнила Анна Кузнецова.
В тюрьмах Дамаска не осталось российских детей, все они были возвращены на родину. Об этом рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
"Не осталось совсем детей в тюрьмах Дамаска, все из тюрем вывезены", — сказала она, добавив, что один ребёнок остался в приюте сирийской столицы.
Самая тяжёлая ситуация с возвращением сложилась в лагере беженцев Эль-Холь, уточнила Кузнецова. По её словам, документы на следующий вывоз уже отправлены.
Напомним, в ночь на 4 июля на самолёте Минобороны из Сирии в Россию были доставлены 23 ребёнка. Общее число возвращённых из САР и Ирака детей уже превысило три сотни человек. Такая работа ведётся с 2017 года.