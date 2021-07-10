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Опубликовано 10 июля 2021, 13:33

Все находившиеся в тюрьмах Дамаска российские дети вывезены на родину

Фото © Пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка

Фото © Пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка

Самой тяжёлой ситуация остаётся с возвращением ребят из лагеря беженцев Эль-Холь, уточнила Анна Кузнецова.

В тюрьмах Дамаска не осталось российских детей, все они были возвращены на родину. Об этом рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"Не осталось совсем детей в тюрьмах Дамаска, все из тюрем вывезены", — сказала она, добавив, что один ребёнок остался в приюте сирийской столицы.

Самая тяжёлая ситуация с возвращением сложилась в лагере беженцев Эль-Холь, уточнила Кузнецова. По её словам, документы на следующий вывоз уже отправлены.

Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе возвращённых из Сирии детей
Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе возвращённых из Сирии детей

Напомним, в ночь на 4 июля на самолёте Минобороны из Сирии в Россию были доставлены 23 ребёнка. Общее число возвращённых из САР и Ирака детей уже превысило три сотни человек. Такая работа ведётся с 2017 года.

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Артур Лапсаков
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