Все находившиеся в тюрьмах Дамаска российские дети вывезены на родину

Самой тяжёлой ситуация остаётся с возвращением ребят из лагеря беженцев Эль-Холь, уточнила Анна Кузнецова.

В тюрьмах Дамаска не осталось российских детей, все они были возвращены на родину. Об этом рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"Не осталось совсем детей в тюрьмах Дамаска, все из тюрем вывезены", — сказала она, добавив, что один ребёнок остался в приюте сирийской столицы.

Самая тяжёлая ситуация с возвращением сложилась в лагере беженцев Эль-Холь, уточнила Кузнецова. По её словам, документы на следующий вывоз уже отправлены.