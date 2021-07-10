"Мой уход — оптимальное решение для РФС": Черчесов рассказал о расставании со сборной и планах на будущее
На Евро-2020 специалист не смог преодолеть с национальной сборной барьер группового турнира.
Фото © РФС
Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его уход из национальной команды стал оптимальным решением для руководства РФС. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспресс".
Черчесов покинул свой пост в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника сборной.
"Это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моём договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время", — отметил тренер.
Он добавил, что пока не определился с дальнейшими профессиональными планами. Впереди 57-летнего специалиста ждёт отдых.
"В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, связанные с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация", — сказал Черчесов.
Наставник возглавлял национальную команду России с августа 2016 года. Под его руководством сборная в 57 встречах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю.
На домашнем чемпионате мира в 2018 году россияне под руководством Черчесова дошли до четвертьфинала. На Евро-2020 тренер не смог вывести команду в плей-офф.
Комментариев: 0