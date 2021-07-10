"Мой уход — оптимальное решение для РФС": Черчесов рассказал о расставании со сборной и планах на будущее

На Евро-2020 специалист вместе со сборной не смог выйти из группы.

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его уход из национальной команды стал оптимальным решением для руководства РФС. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

Черчесов покинул свой пост в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника сборной.

"Это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моём договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время", — отметил тренер.

Он добавил, что пока не определился с дальнейшими профессиональными планами. Впереди 57-летнего специалиста ждёт отдых.

"В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, связанные с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация", — сказал Черчесов.

Наставник возглавлял национальную команду России с августа 2016 года. Под его руководством сборная в 57 встречах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю.