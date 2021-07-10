Футболист ЦСКА Шкурин перешёл в киевское "Динамо"
Белорусский нападающий будет выступать за украинский клуб на правах аренды до конца сезона 2021/22.
Фото © ФК "Динамо"
Футболист московского ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщается на сайте клуба из столицы Украины.
21-летний нападающий будет выступать за "Динамо" на правах аренды до конца следующего сезона. В дальнейшем у киевского клуба будет право выкупа футболиста.
В субботу, 10 июля, Шкурин отправится с динамовцами на второй подготовительный сбор в Швейцарию.
Форвард перешёл в ЦСКА в январе 2020 года. В составе армейского клуба он провёл 19 матчей во всех турнирах и забил три гола (все в рамках РПЛ).
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