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Футболист ЦСКА Шкурин перешёл в киевское "Динамо"

Белорусский нападающий будет выступать за украинский клуб на правах аренды до конца сезона 2021/22.

10 июля, 08:16
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Футболист московского ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщается на сайте клуба из столицы Украины.

21-летний нападающий будет выступать за "Динамо" на правах аренды до конца следующего сезона. В дальнейшем у киевского клуба будет право выкупа футболиста.

Журналист Арустамян сообщил о переговорах ЦСКА по трансферу лидера команды

Журналист Арустамян сообщил о переговорах ЦСКА по трансферу лидера команды

В субботу, 10 июля, Шкурин отправится с динамовцами на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Форвард перешёл в ЦСКА в январе 2020 года. В составе армейского клуба он провёл 19 матчей во всех турнирах и забил три гола (все в рамках РПЛ).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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