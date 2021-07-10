Футболист ЦСКА Шкурин перешёл в киевское "Динамо"

Футболист московского ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщается на сайте клуба из столицы Украины.

21-летний нападающий будет выступать за "Динамо" на правах аренды до конца следующего сезона. В дальнейшем у киевского клуба будет право выкупа футболиста.

В субботу, 10 июля, Шкурин отправится с динамовцами на второй подготовительный сбор в Швейцарию.