"Байер" объявил о подписании контракта с бывшим вратарём сборной России Лунёвым

Футболист на правах свободного агента перешёл в немецкий клуб и заключил соглашение до 2023 года.

Бывший вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв подписал контракт с леверкузенским "Байером". Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

29-летний футболист перешёл в немецкий клуб на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на два сезона — до 30 июня 2023 года.

"Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и стал известен в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы показать здесь свой максимум", — заявил Лунёв.

В минувшем сезоне "Байер" занял шестое место в чемпионате Германии и завоевал путёвку в Лигу Европы. За место в воротах команды Лунёв будет конкурировать с вратарём сборной Финляндии Лукашем Градецким.

С 2017 года футболист выступал за петербургский "Зенит", в составе которого выиграл три чемпионата России и Кубок России. По окончании минувшего сезона стороны не стали продлевать истекший контракт.