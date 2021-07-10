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"Байер" объявил о подписании контракта с бывшим вратарём сборной России Лунёвым

Футболист перешёл в немецкий клуб на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до 2023 года.

10 июля, 08:36
<p>Андрей Лунёв (справа) и спортивный директор "Байера" Симон Рольфес. Фото © ФК "Байер"</p>

Андрей Лунёв (справа) и спортивный директор "Байера" Симон Рольфес. Фото © ФК "Байер"

Бывший вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв подписал контракт с леверкузенским "Байером". Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

29-летний футболист перешёл в немецкий клуб на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на два сезона — до 30 июня 2023 года.

"Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и стал известен в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы показать здесь свой максимум", — заявил Лунёв.

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В минувшем сезоне "Байер" занял шестое место в чемпионате Германии и завоевал путёвку в Лигу Европы. За место в воротах команды Лунёв будет конкурировать с вратарём сборной Финляндии Лукашем Градецким.

С 2017 года футболист выступал за петербургский "Зенит", в составе которого выиграл три чемпионата России и Кубок России. По окончании минувшего сезона стороны не стали продлевать истекший контракт.

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С 2017 по 2018 год голкипер защищал ворота сборной России. Он выходил на поле в семи матчах национальной команды, пропустив 14 голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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