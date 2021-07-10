Последний шанс Конора: Макгрегору позарез нужны победа над Порье и титульный бой Легендарный боец уже всем всё доказал, но сейчас перед ним стоит очень непростая задача. Поражение поставит крест на его карьере. Такое нельзя пропустить! 10 июля, 10:00 Фото © Twitter/Forbes

В ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе на роскошной T-Mobile Arena пройдёт очередной турнир американского промоушена смешанных единоборств UFC. На нём не запланировано боёв за чемпионский титул, но зато будет поединок, ради которого стоит забросить все дела и прильнуть к телевизору, пусть и рано утром.

В главном поединке турнира в третий раз в октагоне сойдутся непримиримые соперники. С одной стороны — бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, занимающий первое место в рейтинге, с другой — экс-чемпион промоушена в двух категориях ирландец Конор Макгрегор.

Надо сказать, что в смешанных единоборствах и боксе спортсмены довольно редко проводят реванши. Для этого нужна обоюдная заинтересованность бойцов или высокий финансовый потенциал второго боя. А лучше и то и другое. Что уж говорить о трилогиях — они уникальны и сразу же занимают особое место в истории.

Совсем недавно — буквально прошлым летом — в третий раз в октагоне подрались знаменитые американцы Стипе Миочич и Дэниел Кормье. На кону стоял не только чемпионский пояс, но и неофициальный титул лучшего тяжеловеса в истории MMA. В итоге Миочич победил единогласным решением судей, а Кормье завершил свою славную карьеру.

Но пора уже вернуться к Макгрегору и Порье. Их первый бой состоялся в сентябре 2014 года в Лас-Вегасе. Тогда ирландец победил нокаутом на второй минуте. В январе 2021 года американец взял реванш в Абу-Даби, а его соперник потерпел первое за карьеру поражение нокаутом.

Почти сразу же после этого спортсмены договорились о трилогии. Ради этого Порье даже отказался от чемпионского боя против бразильца Чарльза Оливейры. Надо сказать, что выбор был не самый простой. На одной чаше весов — шанс завоевать пояс, на другой — деньги, которых американец никогда в жизни не видел. С учётом доли от продаж платных телетрансляций он может заработать три миллиона долларов. И Порье, не сомневаясь, выбрал деньги.

— Решение далось мне легко. Если я лучший в мире, то выйду и побью Конора, а потом буду бороться за титул. И почему я должен отказываться от возможности заработать в разы больше, чем в предыдущих боях? Я ведь отец и муж, у меня свои приоритеты, — оправдывался Порье.

Любопытно, что в какой-то момент бой чуть было не сорвался из-за конфликта спортсменов по поводу благотворительности. Макгрегор обещал пожертвовать кругленькую сумму в фонд Порье, но так этого и не сделал. Но в итоге все острые моменты были улажены, и проведению поединка уже ничто не мешает.

Что касается Конора, то он может заработать за бой порядка 10 миллионов. Правда, для него это вовсе не космическая сумма. В мае журнал Forbes признал его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Его доход за прошлый год издание оценило в 180 миллионов долларов. Большую часть этой суммы ирландцу принесла продажа бизнеса. Он выручил 150 миллионов, продав контрольный пакет акций в своём бренде виски Proper No. Twelve.

Естественно, что у Макгрегора перед боем наполеоновские планы. Он не сомневается в победе над Порье и уже думает о поединке за чемпионский титул с Оливейрой. По его расчётам, бой с бразильцем может состояться где-нибудь на Рождество.

Букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные. Совсем небольшое преимущество отдают Порье. Ставки на американца варьируются от 1,77 до 1,85, на ирландца — от 2,05 до 2,15.

Безусловно, букмекеры учитывают тот факт, что Конор с ноября 2016 года, то есть почти за пять лет, одержал в UFC только одну победу. Полтора года назад он за 40 секунд нокаутировал американского ветерана Дональда Серроне. При этом ирландец проиграл Хабибу Нурмагомедову, Порье, да ещё и боксёру Флойду Мейвезеру. О том, в какой он сейчас находится спортивной форме, остаётся только гадать. Порье за тот же период одержал в UFC семь побед, проиграв лишь Хабибу в чемпионском поединке.

Разошлись мнения относительно исхода поединка у спортсменов. Так, Оливейра, боя с которым так ждёт Макгрегор, считает, что победит именно ирландец.

— Он выйдет в октагон с особым настроем и будет предельно сфокусирован. Поединок будет непростым, но Конор победит. Не могу объяснить, просто мне так кажется, — сказал бразилец.

Экс-чемпион другого американского промоушена Bellator россиянин Александр Шлеменко, напротив, ставит на Порье.

— Сделаю ставку на Порье. Он в любом случае должен победить. Если это будет нокаут, то, скорее всего, не раньше третьего раунда, а то и позже. Если бой дойдёт до решения, то решение тоже уйдёт в пользу Порье, — говорит он.

Нурмагомедов, ещё недавно бывший королём лёгкого веса в UFC, считает, что Макгрегор будет сильнее в первом раунде. Во втором и всех последующих, по его мнению, преимуществом будет владеть Порье.

Во время традиционной битвы взглядов, предшествующей всем значимым боям в UFC, Конор, как обычно, вёл себя чрезвычайно вызывающе. Он ударил соперника ногой, но Порье не стал отвечать. На последующей пресс-конференции ирландец также не выглядел пай-мальчиком.

Видео © UFC

— Я пройду через его голову, пробью в ней дыру, снесу её с плеч, вот моя цель. С ним покончено, это конец для него. Это конец его пути. Он знает, что я иду за ним, он знает, какие удары принял, — громогласно заявил великий ирландец.

Что ж, ждать осталось совсем недолго. В случае победы Макгрегору наверняка позволят драться за титул с Оливейрой, несмотря на всего лишь пятое место в рейтинге. UFC выгодно проводить бои с участием ирландца по прозвищу Печально Известный. Где он — там всегда бешеная прибыль. А вот поражение, скорее всего, окончательно завершит его блестящую карьеру. Конор уже трижды объявлял, что покидает смешанные единоборства, но всякий раз возвращался. На этот раз ему будет крайне тяжело вновь подняться на вершину. Почти невозможно.

Лас-Вегас (США) Турнир UFC 264 Конор Макгрегор (Ирландия) — Дастин Порье (США) Прямая трансляция на "Рен-ТВ" 11 июля в 05:30

Авторы Роман Фейгин