На Украине завершились совместные с НАТО учения Sea Breeze
В них участвовало рекордное количество стран за всю историю манёвров.
Фото © Facebook / ВМС ЗС України
Совместные с НАТО военные учения, проходившие в акватории Чёрного моря и в прибрежных районах Украины, завершены. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
"Учения Sea Breeze 2021 завершены. Все возложенные задачи выполнены в полном объёме", — сказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, слова которого опубликованы в "Фейсбуке".
Участники манёвров получили медали "Защитник Украины" и "За укрепление ВМС" по случаю успешного их завершения.
Напомним, с 28 июня по 10 июля проходили ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Многофункциональные манёвры устроили на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. Нынешние учения имели наибольшее количество стран-участниц за всю историю.
Комментариев: 0