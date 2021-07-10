На Украине завершились совместные с НАТО учения Sea Breeze

Совместные с НАТО военные учения, проходившие в акватории Чёрного моря и в прибрежных районах Украины, завершены. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

"Учения Sea Breeze 2021 завершены. Все возложенные задачи выполнены в полном объёме", — сказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, слова которого опубликованы в "Фейсбуке".