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На Украине завершились совместные с НАТО учения Sea Breeze

В них участвовало рекордное количество стран за всю историю манёвров.

10 июля, 10:17
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/photos/pb.226387687564509.-2207520000../1878531262350135/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВМС ЗС України</a></p>

Фото © Facebook / ВМС ЗС України

Совместные с НАТО военные учения, проходившие в акватории Чёрного моря и в прибрежных районах Украины, завершены. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

"Учения Sea Breeze 2021 завершены. Все возложенные задачи выполнены в полном объёме", — сказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, слова которого опубликованы в "Фейсбуке".

Участники манёвров получили медали "Защитник Украины" и "За укрепление ВМС" по случаю успешного их завершения.

Корабли НАТО решили задержаться в Чёрном море после Sea Breeze

Корабли НАТО решили задержаться в Чёрном море после Sea Breeze

Напомним, с 28 июня по 10 июля проходили ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Многофункциональные манёвры устроили на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. Нынешние учения имели наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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