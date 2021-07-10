Путин заслушал доклад челябинского губернатора о пожарах в регионе и дал ряд поручений

Президент России Владимир Путин по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Губернатор проинформировал президента о проведённой из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната", — сказал официальный представитель Кремля.