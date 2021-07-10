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Путин заслушал доклад челябинского губернатора о пожарах в регионе и дал ряд поручений

Глава государства ждёт предложений по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате буйства стихии.

10 июля, 10:16
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Губернатор проинформировал президента о проведённой из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната", — сказал официальный представитель Кремля.

Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек

Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек

Песков уточнил, что глава государства поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Лидер страны также поручил Правительству РФ, Администрации Президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье.

Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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