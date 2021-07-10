Лесные пожары в Челябинской области уничтожили более 70 домов

Лесные пожары в Челябинской области уничтожили 71 строение. Видео © Соцсети

Мощные лесные пожары в Челябинской области уничтожили 71 строение. Это жилые дома и садовые домики. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Общая площадь пожаров в трёх районах области составляет 14 тыс. га. К сожалению, огнём было уничтожено 71 строение. Пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для защиты населённых пунктов проведено наращивание группировки сил и средств двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолёт Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.