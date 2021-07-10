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Лесные пожары в Челябинской области уничтожили более 70 домов

В МЧС уточнили, что на данный момент общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров.

10 июля, 07:11

Лесные пожары в Челябинской области уничтожили 71 строение. Видео © Соцсети

Мощные лесные пожары в Челябинской области уничтожили 71 строение. Это жилые дома и садовые домики. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Общая площадь пожаров в трёх районах области составляет 14 тыс. га. К сожалению, огнём было уничтожено 71 строение. Пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети", — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что для защиты населённых пунктов проведено наращивание группировки сил и средств двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолёт Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Ранее пожар пришёл в село Джабык, там повреждено более 20 домов, в Запасном — 15.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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