В США назвали ставшую председателем Совета ЕС Словению готовой к борьбе с "влиянием" России и Китая
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В рамках своей программы страна намерена "стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем", отметил политик.
Ставшая председателем Совета ЕС Словения будет решать актуальные вопросы, в том числе бороться с китайским и российским влиянием, заявил председатель группы за американо-словенскую дружбу в Палате представителей США Пол Госар, сообщает RT.
Политик отметил, что под руководством Словении Европа будет решать вопросы по укреплению кибербезопасности, вырабатывать экономический путь развития, бороться с пандемией коронавируса и её последствиями в виде социального и экономического ущерба. Конгрессмен также заявил, что, согласно председательской программе Словении, страна готова "стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем". По мнению Госара, начавшееся с 1 июля председательство Словении произошло в достаточно сложное время как для Европейского союза, так и для всего мира.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. При этом американский лидер отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России в данной сфере.