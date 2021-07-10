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Регион
Опубликовано 10 июля 2021, 10:06

В США назвали ставшую председателем Совета ЕС Словению готовой к борьбе с "влиянием" России и Китая

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В рамках своей программы страна намерена "стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем", отметил политик.

Ставшая председателем Совета ЕС Словения будет решать актуальные вопросы, в том числе бороться с китайским и российским влиянием, заявил председатель группы за американо-словенскую дружбу в Палате представителей США Пол Госар, сообщает RT.

Политик отметил, что под руководством Словении Европа будет решать вопросы по укреплению кибербезопасности, вырабатывать экономический путь развития, бороться с пандемией коронавируса и её последствиями в виде социального и экономического ущерба. Конгрессмен также заявил, что, согласно председательской программе Словении, страна готова "стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем". По мнению Госара, начавшееся с 1 июля председательство Словении произошло в достаточно сложное время как для Европейского союза, так и для всего мира.

США и Францию беспокоят "вызовы" со стороны России в Европе
США и Францию беспокоят "вызовы" со стороны России в Европе

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. При этом американский лидер отметил, что "неуместно говорить", чего он ожидает сейчас от президента России в данной сфере.

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Дарья Дьячкова
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