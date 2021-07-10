В США назвали ставшую председателем Совета ЕС Словению готовой к борьбе с "влиянием" России и Китая

Ставшая председателем Совета ЕС Словения будет решать актуальные вопросы, в том числе бороться с китайским и российским влиянием, заявил председатель группы за американо-словенскую дружбу в Палате представителей США Пол Госар, сообщает RT.

Политик отметил, что под руководством Словении Европа будет решать вопросы по укреплению кибербезопасности, вырабатывать экономический путь развития, бороться с пандемией коронавируса и её последствиями в виде социального и экономического ущерба. Конгрессмен также заявил, что, согласно председательской программе Словении, страна готова "стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем". По мнению Госара, начавшееся с 1 июля председательство Словении произошло в достаточно сложное время как для Европейского союза, так и для всего мира.