Британская компания Rolls-Royce не стала продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров "Кентавр". По словам бывшего советника президента Незалежной Петра Порошенко Юрия Бирюкова, ситуация похожа на "закрученный детектив".

"Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водомёты на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских "рапторов" водомёты они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного", — написал он в "Фейсбуке".

Бирюков также отметил, что два построенных "кентавра" не принимают на вооружение в течение последних двух лет в связи с отсутствием приказа о создании комиссии по приёмке. Экс-советник Порошенко уточнил, что у причальной стенки два года "стоят пять кораблей без движения", и задался вопросом, не детектив ли или саботаж эта история.