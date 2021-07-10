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Спасатели обследовали побережье и морское дно в районе крушения Ан-26 на Камчатке

В поисковой операции участвует авиация, наземный транспорт, беспилотная техника и водолазы.

10 июля, 05:26

Спасатели обследовали побережье и морское дно в районе крушения Ан-26 на Камчатке. Видео © МЧС России

Наземная группировка спасателей добралась до труднодоступного места на берегу в районе крушения Ан-26 в Камчатском крае и обследовала 20 километров прибрежной линии. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"За минувшие сутки в ходе поисковой операции спасателями обследовано 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — полтора квадратных километра", — говорится в сообщении.

Также для работ был использован вертолёт, который обследовал 480 квадратных километров прибрежной зоны и водной акватории, и водолазы, проверившие четыре с половиной квадратных километра морского дна. С берега с помощью техники были вывезены обломки разбившегося самолёта. Одна из поисковых групп была направлена на 40–60 километров от места падения для работ на местности, где из-за подводных течений скапливается основная часть плавника. Для поисков МЧС также использует беспилотную технику, вездеходы и квадроциклы, общая численность группировки составляет 72 человека и 14 единиц техники.

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За весь период поисков авиация обследовала свыше 590 квадратных километров, наземная группировка — более 65 километров прибрежной полосы и горной местности, а водолазы — восемь километров морского дна.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет.

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Поисковая операция на месте катастрофы продолжается. По последним данным, найдены фрагменты тел 25 погибших. При этом точное количество тел, которым принадлежат фрагменты, пока не установлено, без ДНК-экспертизы возможно опознать только четырёх жертв трагедии. Также спасатели обнаружили двигатель и винты воздушного судна.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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