Спасатели обследовали побережье и морское дно в районе крушения Ан-26 на Камчатке
В поисковой операции участвует авиация, наземный транспорт, беспилотная техника и водолазы.
Спасатели обследовали побережье и морское дно в районе крушения Ан-26 на Камчатке. Видео © МЧС России
Наземная группировка спасателей добралась до труднодоступного места на берегу в районе крушения Ан-26 в Камчатском крае и обследовала 20 километров прибрежной линии. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"За минувшие сутки в ходе поисковой операции спасателями обследовано 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — полтора квадратных километра", — говорится в сообщении.
Также для работ был использован вертолёт, который обследовал 480 квадратных километров прибрежной зоны и водной акватории, и водолазы, проверившие четыре с половиной квадратных километра морского дна. С берега с помощью техники были вывезены обломки разбившегося самолёта. Одна из поисковых групп была направлена на 40–60 километров от места падения для работ на местности, где из-за подводных течений скапливается основная часть плавника. Для поисков МЧС также использует беспилотную технику, вездеходы и квадроциклы, общая численность группировки составляет 72 человека и 14 единиц техники.
За весь период поисков авиация обследовала свыше 590 квадратных километров, наземная группировка — более 65 километров прибрежной полосы и горной местности, а водолазы — восемь километров морского дна.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет.
Поисковая операция на месте катастрофы продолжается. По последним данным, найдены фрагменты тел 25 погибших. При этом точное количество тел, которым принадлежат фрагменты, пока не установлено, без ДНК-экспертизы возможно опознать только четырёх жертв трагедии. Также спасатели обнаружили двигатель и винты воздушного судна.
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