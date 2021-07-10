Спасатели обследовали побережье и морское дно в районе крушения Ан-26 на Камчатке. Видео © МЧС России

Наземная группировка спасателей добралась до труднодоступного места на берегу в районе крушения Ан-26 в Камчатском крае и обследовала 20 километров прибрежной линии. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"За минувшие сутки в ходе поисковой операции спасателями обследовано 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — полтора квадратных километра", — говорится в сообщении.

Также для работ был использован вертолёт, который обследовал 480 квадратных километров прибрежной зоны и водной акватории, и водолазы, проверившие четыре с половиной квадратных километра морского дна. С берега с помощью техники были вывезены обломки разбившегося самолёта. Одна из поисковых групп была направлена на 40–60 километров от места падения для работ на местности, где из-за подводных течений скапливается основная часть плавника. Для поисков МЧС также использует беспилотную технику, вездеходы и квадроциклы, общая численность группировки составляет 72 человека и 14 единиц техники.

За весь период поисков авиация обследовала свыше 590 квадратных километров, наземная группировка — более 65 километров прибрежной полосы и горной местности, а водолазы — восемь километров морского дна.