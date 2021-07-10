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Россиян предупредили о риске лишиться ипотеки из-за сдачи жилья в аренду

Отмечается, что опасаться такого исхода событий стоит тем заёмщикам, у которых есть долги и проблемы с выплатами.

10 июля, 04:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Не согласовавшие с банком сдачу ипотечного жилья в аренду россияне могут лишиться ипотеки. Об этом предупредил партнёр налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе в беседе с "Российской газетой".

Он подчеркнул, что такой риск возникает, когда покупатель заработал большие долги по кредиту. Как правило, лишь в этом случае банк прибегает к поиску дополнительных оснований для расторжения договора, отмечает эксперт. При этом юрист отметил, что если у заёмщика нет проблем с выплатами, то банк вряд ли будет из-за этого расторгать договор. Как правило, банки не против сдачи ипотечного жилья в аренду.

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Ранее Лайф рассказывал, что кабмин расширил семейную и продлил льготную ипотеку ещё на год. Так, купить квартиру в новостройке в рамках программы теперь можно будет по ставке до 7% годовых. А семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, будут кредитовать по ставке до 6%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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