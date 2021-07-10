Россиян предупредили о риске лишиться ипотеки из-за сдачи жилья в аренду

Не согласовавшие с банком сдачу ипотечного жилья в аренду россияне могут лишиться ипотеки. Об этом предупредил партнёр налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе в беседе с "Российской газетой".

Он подчеркнул, что такой риск возникает, когда покупатель заработал большие долги по кредиту. Как правило, лишь в этом случае банк прибегает к поиску дополнительных оснований для расторжения договора, отмечает эксперт. При этом юрист отметил, что если у заёмщика нет проблем с выплатами, то банк вряд ли будет из-за этого расторгать договор. Как правило, банки не против сдачи ипотечного жилья в аренду.