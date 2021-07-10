Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек

Последствия пожаров в Челябинской области. Видео © VK / "РЕГИОН 74 | Южный Урал и Челябинск"

18 жителей Челябинской области обратились за медицинской помощью из-за бушующих в регионе природных пожаров. Об этом сообщило областное правительство со ссылкой на региональный Минздрав.

Среди жалоб пациентов ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, а также воспаление глаз, связанное в том числе и с задымлениями.

Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что пожарные локализовали огонь во всех населённых пунктах и угрозы жизни людей и их жилью сейчас нет. Ветер, создававший проблемы в борьбе с возгораниями и ухудшавший обстановку, стих, добавил он.