Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек
Власти региона заверили, что ситуация находится под контролем и угрозы жизни людей сейчас нет.
Последствия пожаров в Челябинской области. Видео © VK / "РЕГИОН 74 | Южный Урал и Челябинск"
18 жителей Челябинской области обратились за медицинской помощью из-за бушующих в регионе природных пожаров. Об этом сообщило областное правительство со ссылкой на региональный Минздрав.
Среди жалоб пациентов ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, а также воспаление глаз, связанное в том числе и с задымлениями.
Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что пожарные локализовали огонь во всех населённых пунктах и угрозы жизни людей и их жилью сейчас нет. Ветер, создававший проблемы в борьбе с возгораниями и ухудшавший обстановку, стих, добавил он.
Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Ранее пожар пришёл в село Джабык, там повреждено более 20 домов, в Запасном — 15.
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