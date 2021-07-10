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Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

В стране создали спецкомиссию, которая отправилась на место происшествия.

10 июля, 07:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В селе Бустон в центральной части Таджикистана пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,9. Такие данные приводит агентство "Ховар".

"Землетрясение привело к человеческим жертвам и материальному ущербу. Пять жителей села Бустон (бывшее село Кули-Боло) джамоата (сельская община) Лангари-Шох Таджикабадского района остались под толщей земли и погибли", — говорится в сообщении со ссылкой на президента Национальной академии наук Фархода Рахими.

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Согласно данным агентства, в нескольких сёлах были повреждены около 20 жилых домов и линии электропередачи. В стране создали спецкомиссию, которая отправилась на место происшествия для изучения ситуации и определения суммы ущерба, а также устранения последствий стихии. Напомним, что очаг землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине порядка 10 километров. Эпицентр находился в 171 километре к юго-востоку от города Худжанд.

А ранее Лайф рассказывал как на границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр его находился в 190 километрах западнее города Кашгар (Каши). Информации о пострадавших и ущербе не поступало.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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