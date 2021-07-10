Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

В селе Бустон в центральной части Таджикистана пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,9. Такие данные приводит агентство "Ховар".

"Землетрясение привело к человеческим жертвам и материальному ущербу. Пять жителей села Бустон (бывшее село Кули-Боло) джамоата (сельская община) Лангари-Шох Таджикабадского района остались под толщей земли и погибли", — говорится в сообщении со ссылкой на президента Национальной академии наук Фархода Рахими.

Согласно данным агентства, в нескольких сёлах были повреждены около 20 жилых домов и линии электропередачи. В стране создали спецкомиссию, которая отправилась на место происшествия для изучения ситуации и определения суммы ущерба, а также устранения последствий стихии. Напомним, что очаг землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине порядка 10 километров. Эпицентр находился в 171 километре к юго-востоку от города Худжанд.