Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане
В стране создали спецкомиссию, которая отправилась на место происшествия.
Фото © Pixabay
В селе Бустон в центральной части Таджикистана пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,9. Такие данные приводит агентство "Ховар".
"Землетрясение привело к человеческим жертвам и материальному ущербу. Пять жителей села Бустон (бывшее село Кули-Боло) джамоата (сельская община) Лангари-Шох Таджикабадского района остались под толщей земли и погибли", — говорится в сообщении со ссылкой на президента Национальной академии наук Фархода Рахими.
Согласно данным агентства, в нескольких сёлах были повреждены около 20 жилых домов и линии электропередачи. В стране создали спецкомиссию, которая отправилась на место происшествия для изучения ситуации и определения суммы ущерба, а также устранения последствий стихии. Напомним, что очаг землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине порядка 10 километров. Эпицентр находился в 171 километре к юго-востоку от города Худжанд.
А ранее Лайф рассказывал как на границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр его находился в 190 километрах западнее города Кашгар (Каши). Информации о пострадавших и ущербе не поступало.
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