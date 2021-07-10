Участница Comedy Woman Надежда Ангарская приняла участие в программе "ДНК-шоу" Лолиты Милявской. Там она рассказала, что боится своего бывшего мужа, с которым до сих пор официально не развелась.

В ходе программы Лолита обсуждала с гостьей склонность Ангарской в риску. Ведущая отметила, что выйти замуж за иорданца и улететь к нему на родину в семью с другим вероисповеданием — это безбашенный поступок. Актриса рассказала, что с семьёй экс-супруга находится в дружеских отношениях, а вот с ним найти общий язык не смогла. Он до сих пор прописан в её квартире и считает, что Ангарская ему что-то должна.

"Он проявляет себя очень резко. Даже в сообщениях. Я начала бояться, заблокировала его. Зря он знает, где мы сейчас живём", — поделилась актриса.