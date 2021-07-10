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"Знает, где мы сейчас живём": Надежда Ангарская призналась в страхе перед бывшим мужем – иорданцем

Развод до сих пор официально не оформлен, экс-супруг прописан в квартире актрисы и считает, что она ему должна.

10 июля, 07:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COcuUGtg620/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nadezhdaanga</a></p>

Фото © Instagram / nadezhdaanga

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская приняла участие в программе "ДНК-шоу" Лолиты Милявской. Там она рассказала, что боится своего бывшего мужа, с которым до сих пор официально не развелась.

В ходе программы Лолита обсуждала с гостьей склонность Ангарской в риску. Ведущая отметила, что выйти замуж за иорданца и улететь к нему на родину в семью с другим вероисповеданием — это безбашенный поступок. Актриса рассказала, что с семьёй экс-супруга находится в дружеских отношениях, а вот с ним найти общий язык не смогла. Он до сих пор прописан в её квартире и считает, что Ангарская ему что-то должна.

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"Он проявляет себя очень резко. Даже в сообщениях. Я начала бояться, заблокировала его. Зря он знает, где мы сейчас живём", поделилась актриса.

Ранее Надежда Ангарская рассказала, что у неё закрутился роман. Новый возлюбленный родом из России, но тоже мусульманин. Актриса поделилась, что мужчина во всём поддерживает её и не проявляет ревности, чего нельзя сказать о бывшем муже.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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