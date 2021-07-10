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Взрыв газа произошёл в жилом доме в Новосибирске, есть пострадавшие

Госпитализированы хозяйка квартиры с ожогом ног и мастер, ремонтировавший холодильник, — тоже с ожогом.

10 июля, 07:48

Фото © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожар возник в одной из квартир жилого дома в Новосибирске после разгерметизации газового баллона. Как стало известно Лайфу, в результате ЧП пострадали хозяйка квартиры и мужчина, выполнявший сварочные работы.

По словам источника, в квартире проводился ремонт холодильника, мастер менял компрессор, используя газовое оборудование. Произошёл хлопок газовоздушной смеси. Выбило окно на кухне. Эвакуация жильцов дома не проводилась. Госпитализированы хозяйка квартиры с ожогом ног и мастер, тоже с ожогом.

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Лайф ранее писал, что взрыв прогремел в 06:54 в доме № 16 по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Сдетонировал газ на первом этаже трёхэтажного трёхподъездного здания. Межэтажная плита обрушилась и придавила человека.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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