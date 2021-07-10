Взрыв газа произошёл в жилом доме в Новосибирске, есть пострадавшие

Пожар возник в одной из квартир жилого дома в Новосибирске после разгерметизации газового баллона. Как стало известно Лайфу, в результате ЧП пострадали хозяйка квартиры и мужчина, выполнявший сварочные работы.

По словам источника, в квартире проводился ремонт холодильника, мастер менял компрессор, используя газовое оборудование. Произошёл хлопок газовоздушной смеси. Выбило окно на кухне. Эвакуация жильцов дома не проводилась. Госпитализированы хозяйка квартиры с ожогом ног и мастер, тоже с ожогом.