Американцы посетовали, что Россия умрёт от смеха при виде армии США в юбках
В возможной войне и РФ, и Китай могут обойтись даже без серьёзного оружия, ведь победить противника можно будет другими способами.
Фото © U.S. Army
В нынешней ситуации, связанной с риском начала новой ядерной войны, виноваты не Россия и Китай, а администрация президента США Джо Байдена. К тому же американская армия часто думает не о защите своей страны, а о других вещах, поэтому победить в противостоянии будет несложно. Такое мнение высказали пользователи газеты Daily Mail.
"Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадёт замертво от смеха", — написал один из пользователей.
"Да русские и китайские солдаты животы надорвут, когда напомаженные небинарные американские солдаты явятся к ним с вопросом: "Как по-вашему, эти туфельки сюда пойдут или уже слишком?" — отмечает ещё один.
Другой комментатор согласился с этим мнением и заметил, что Россия и Китай вполне смогут обойтись без серьёзного оружия, ведь они могут обратиться к противнику "неправильным" местоимением, чего хватит, чтобы вывести его из строя. Многие видят в этом вину нынешней администрации, а читатель с ником levis502 вообще назвал её слабейшей в истории.
Некоторые пользователи вспомнили, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, в то время как демократы обожают войну. Однако многие призвали не вестись на "промывание мозгов" и не считать другие страны врагами. Ведь и русские, и китайцы, и даже иранцы в большинстве своём дружелюбные и приветливые.
Ранее военный эксперт рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем. По его мнению, у Штатов нет шансов продержаться долго, воюя на два фронта с такими державами.
Комментариев: 0