Без валютных операций Минфина и Центробанка курс находился бы в диапазоне 65–70 рублей за доллар. Такое мнение высказал генеральный директор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев.

"Девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке можно оценить в диапазоне 5–10%. Вклад в инфляцию — дополнительные 1–2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей. Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65–70", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

Лосев также напомнил, что объём покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота. Несмотря на такой показатель, этот постоянный фактор давления на рубль часто оказывается даже более весомым, чем санкционная риторика США.