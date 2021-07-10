Аналитик назвал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
По его мнению, девальвационный вклад ежедневных покупок американской валюты на внутреннем рынке можно оценить в диапазоне 5–10%.
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Без валютных операций Минфина и Центробанка курс находился бы в диапазоне 65–70 рублей за доллар. Такое мнение высказал генеральный директор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев.
"Девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке можно оценить в диапазоне 5–10%. Вклад в инфляцию — дополнительные 1–2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей. Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65–70", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".
Лосев также напомнил, что объём покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота. Несмотря на такой показатель, этот постоянный фактор давления на рубль часто оказывается даже более весомым, чем санкционная риторика США.
Ранее Лайф рассказывал, что курс доллара впервые с мая вырос до 75 рублей. А вот евро на открытии торгов на Московской бирже вырос до 88,57 рубля. Также финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.
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