Один человек погиб в результате масштабных лесных пожаров в Челябинской области
Полиция и Следственный комитет установят причины, почему он не был вовремя эвакуирован.
Последствия пожаров в селе Джабык Челябинской области. Видео © Соцсети
Тело одного погибшего найдено на месте природных пожаров в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование", — сказал он на оперативном совещании, добавив, что причины, почему погибший не был эвакуирован, будут проанализированы.
Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов.
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