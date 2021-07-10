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Один человек погиб в результате масштабных лесных пожаров в Челябинской области

Полиция и Следственный комитет установят причины, почему он не был вовремя эвакуирован.

10 июля, 09:47

Последствия пожаров в селе Джабык Челябинской области. Видео © Соцсети

Тело одного погибшего найдено на месте природных пожаров в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование", — сказал он на оперативном совещании, добавив, что причины, почему погибший не был эвакуирован, будут проанализированы.

Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек

Из-за пожаров в Челябинской области за медпомощью обратились 18 человек

Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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