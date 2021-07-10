Один человек погиб в результате масштабных лесных пожаров в Челябинской области

Тело одного погибшего найдено на месте природных пожаров в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование", — сказал он на оперативном совещании, добавив, что причины, почему погибший не был эвакуирован, будут проанализированы.