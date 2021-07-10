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В ЦИК назвали слухами сообщения о переносе выборов в Госдуму

Ранее СМИ заявляли об обсуждении смены дат голосования из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

10 июля, 09:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Центральная избирательная комиссия не рассматривает возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Я не комментирую слухи", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

Другие члены Центризбиркома также заметили, что им ничего не известно о возможной смене даты выборов, о которой писали СМИ. Журналисты сообщали, что власти обсуждают возможность переноса дней голосования на конец года или весну 2022-го из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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