В ЦИК назвали слухами сообщения о переносе выборов в Госдуму
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Ранее СМИ заявляли об обсуждении смены дат голосования из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Центральная избирательная комиссия не рассматривает возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Я не комментирую слухи", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Другие члены Центризбиркома также заметили, что им ничего не известно о возможной смене даты выборов, о которой писали СМИ. Журналисты сообщали, что власти обсуждают возможность переноса дней голосования на конец года или весну 2022-го из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.