В ЦИК назвали слухами сообщения о переносе выборов в Госдуму

Ранее СМИ заявляли об обсуждении смены дат голосования из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Центральная избирательная комиссия не рассматривает возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на более поздний срок. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Я не комментирую слухи", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

Другие члены Центризбиркома также заметили, что им ничего не известно о возможной смене даты выборов, о которой писали СМИ. Журналисты сообщали, что власти обсуждают возможность переноса дней голосования на конец года или весну 2022-го из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.