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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 186 млн

В тройку лидеров по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. В каждой из этих стран зафиксировано более 15 миллионов случаев.

10 июля, 09:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заражение коронавирусной инфекцией с начала пандемии выявлено у 186 миллионов 63 тысяч человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который занимается подсчётами.

Наибольшее число инфицированных выявлено в США, более 33 миллионов. В тройку лидеров также входят Индия и Бразилия. От заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, умерло 4 миллиона 19 тысяч человек. По данным на 10 июля, коэффициент смертности на один миллион населения планеты составляет 517,7 человека.

Ранее сообщалось, что в России обновился антирекорд по количеству зарегистрированных за сутки смертельных случаев от коронавируса — 752 человека.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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