Число заболевших коронавирусом в мире превысило 186 млн

Заражение коронавирусной инфекцией с начала пандемии выявлено у 186 миллионов 63 тысяч человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который занимается подсчётами.

Наибольшее число инфицированных выявлено в США, более 33 миллионов. В тройку лидеров также входят Индия и Бразилия. От заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, умерло 4 миллиона 19 тысяч человек. По данным на 10 июля, коэффициент смертности на один миллион населения планеты составляет 517,7 человека.