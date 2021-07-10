В Британии заподозрили российскую подлодку в слежке за своим авианосцем в Средиземноморье

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании предполагают, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth в Средиземном море. Противолодочные морские вертолёты даже сбросили в воду гидроакустические буи, чтобы проверить свою догадку. Такие данные приводит газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.