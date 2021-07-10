В Британии заподозрили российскую подлодку в слежке за своим авианосцем в Средиземноморье
В королевском Минобороны считают, что это была дизель-электрическая субмарина класса "Варшавянка".
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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании предполагают, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth в Средиземном море. Противолодочные морские вертолёты даже сбросили в воду гидроакустические буи, чтобы проверить свою догадку. Такие данные приводит газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.
По данным издания, инцидент произошёл 27 июня, спустя четыре дня после захода британского эсминца Defender, который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с Queen Elizabeth, в территориальные воды России вблизи Крыма. Источники издания утверждают, что следила за манёврами авианосца российская дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка".
Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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