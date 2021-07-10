"Чмо": Депутат Госдумы попался пьяным за рулём и напал на инспектора ДПС

Его остановили за нарушение ПДД, и народный избранник устроил скандал, в результате которого повздорил со стражами порядка.

Депутат Госдумы попался пьяным за рулём и напал на инспектора ДПС. Видео © Соцсети

Депутата Госдумы Алексея Бурнашова задержали пьяным за рулём в Перми. Как стало известно Лайфу, он отказался пройти освидетельствование на алкоголь и набросился на сотрудника ДПС.

"Вы, умники, что, совсем располосовались?! Чмо. Ты хоть в армии служил?! Я сложу своё депутатство, потому что мне западло, если кто-то меня оскорбляет ни за что", — кричит он на видео.

Народный избранник ударил инспектора по лицу и предпринял попытку скрыться. Тогда на Бурнашова надели наручники и составили административный протокол. По факту применения насилия к полицейскому проводится проверка. У правоохранителя зафиксировали ссадины и ушибы мягких тканей шеи. Материалы направлены в СК.

Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко осудил поведение Бурнашова и отметил, что таким не место в нижней палате, "своими действиями он позорит высокое звание народного избранника, у таких не может быть мандата депутата".

"Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение — больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона", — подчеркнул Ревенко.