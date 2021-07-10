НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Чмо": Депутат Госдумы попался пьяным за рулём и напал на инспектора ДПС

Его остановили за нарушение ПДД, и народный избранник устроил скандал, в результате которого повздорил со стражами порядка.

10 июля, 09:36

Депутат Госдумы попался пьяным за рулём и напал на инспектора ДПС. Видео © Соцсети

Депутата Госдумы Алексея Бурнашова задержали пьяным за рулём в Перми. Как стало известно Лайфу, он отказался пройти освидетельствование на алкоголь и набросился на сотрудника ДПС.

"Вы, умники, что совсем располосовались?! Чмо. Ты хоть в армии служил?! Я сложу своё депутатство, потому что мне западло, если кто-то меня оскорбляет ни за что", — кричит он на видео.

Народный избранник ударил инспектора по лицу и предпринял попытку скрыться. Тогда на Бурнашова надели наручники и составили административный протокол. По факту применения насилия к полицейскому проводится проверка. У правоохранителя зафиксировали ссадины и ушибы мягких тканей шеи. Материалы направлены в СК.

Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко осудил поведение Бурнашова и отметил, что таким не место в нижней палате.

"Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение — больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона. Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более у таких не может быть мандата депутата", — подчеркнул он.

В Подмосковье пьяные дебоширы убили полицейского за замечание

В Подмосковье пьяные дебоширы убили полицейского за замечание

А ранее Лайф рассказывал, как в Москве пьяный смельчак угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС. Предприимчивый мужчина улучил момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор. Угонщика поймали, он объяснил, что просто хотел "срочно увидеться с дочерью".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Авторы законопроекта о винах объяснили значение термина "российское шампанское"

8 июля, 08:49

В двух регионах России задержали участников и организаторов экстремистских сообществ

5 июля, 08:54

Один человек погиб в результате масштабных лесных пожаров в Челябинской области

сегодня в 09:47

В Египте проходят похороны вдовы бывшего президента Анвара Садата

сегодня в 10:00

Как выглядит самая маленькая корова в мире, которая за два года не выросла выше 20 сантиметров

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1