"Чмо": Депутат Госдумы попался пьяным за рулём и напал на инспектора ДПС
Его остановили за нарушение ПДД, и народный избранник устроил скандал, в результате которого повздорил со стражами порядка.
Депутат Госдумы попался пьяным за рулём и напал на инспектора ДПС. Видео © Соцсети
Депутата Госдумы Алексея Бурнашова задержали пьяным за рулём в Перми. Как стало известно Лайфу, он отказался пройти освидетельствование на алкоголь и набросился на сотрудника ДПС.
"Вы, умники, что, совсем располосовались?! Чмо. Ты хоть в армии служил?! Я сложу своё депутатство, потому что мне западло, если кто-то меня оскорбляет ни за что", — кричит он на видео.
Народный избранник ударил инспектора по лицу и предпринял попытку скрыться. Тогда на Бурнашова надели наручники и составили административный протокол. По факту применения насилия к полицейскому проводится проверка. У правоохранителя зафиксировали ссадины и ушибы мягких тканей шеи. Материалы направлены в СК.
Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко осудил поведение Бурнашова и отметил, что таким не место в нижней палате, "своими действиями он позорит высокое звание народного избранника, у таких не может быть мандата депутата".
"Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение — больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание — по всей строгости закона", — подчеркнул Ревенко.
А ранее Лайф рассказывал, как в Москве пьяный смельчак угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС. Предприимчивый мужчина улучил момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор. Угонщика поймали, он объяснил, что просто хотел "срочно увидеться с дочерью".