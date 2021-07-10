Экс-участник "Дома-2" Чубуков найден мёртвым под окнами многоэтажки в Москве
Незадолго до этого он поссорился с младшим братом, после чего его тело возле дома нашли прохожие.
Фото © ВКонтакте / Филипп Чубуков
Экс-участник телепроекта "Дом-2" Филипп Чубуков погиб в Москве в ночь на 10 июля. По данным источника Лайфа, 28-летний парень выпал из окна квартиры на шестом этаже дома на Перервинском бульваре.
По рассказам очевидцев, после того как всё произошло, на улицу из подъезда выбежал парень — представился братом погибшего. Несмотря на то что была уже глубокая ночь, на улице было достаточно много людей, и они стали звонить в экстренные службы. Согласно данным источника Лайфа, незадолго до трагедии Чубуков поссорился с младшим братом.
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А ранее Лайф рассказывал, как девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити". По данному факту правоохранительные органы начали проверку.
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