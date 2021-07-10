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Экс-участник "Дома-2" Чубуков найден мёртвым под окнами многоэтажки в Москве

Незадолго до этого он поссорился с младшим братом, после чего его тело возле дома нашли прохожие.

10 июля, 09:44
<p>Фото © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/id155901147" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Филипп Чубуков</a></p>

Фото © ВКонтакте / Филипп Чубуков

Экс-участник телепроекта "Дом-2" Филипп Чубуков погиб в Москве в ночь на 10 июля. По данным источника Лайфа, 28-летний парень выпал из окна квартиры на шестом этаже дома на Перервинском бульваре.

По рассказам очевидцев, после того как всё произошло, на улицу из подъезда выбежал парень — представился братом погибшего. Несмотря на то что была уже глубокая ночь, на улице было достаточно много людей, и они стали звонить в экстренные службы. Согласно данным источника Лайфа, незадолго до трагедии Чубуков поссорился с младшим братом.

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А ранее Лайф рассказывал, как девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити". По данному факту правоохранительные органы начали проверку.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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